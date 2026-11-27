FOTO: Detienen a periodista chaqueño por atropello mortal a un policía durante operativo de tránsito

Buenos Aires, 27 noviembre (NA) – Un reconocido periodista de la provincia de Chaco fue detenido e imputado por atropellar y matar al policía Juan José Sandoval durante un operativo de tránsito en Juan José Castelli.

El siniestro fatal ocurrió en la madrugada del domingo 22 de noviembre sobre la ruta provincial Nº9, cuando el periodista Romildo Lavia Rachz embistió con su camioneta Volkswagen Amarok a Sandoval, quien formaba parte de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, y realizaba un operativo junto a un compañero.

A pesar de ser trasladado al Hospital Bicentenario de Castelli, el agente falleció horas después debido a las lesiones graves que sufrió. Tras el accidente, se informó que Rachz se dio a la fuga.

En un principio, un hombre de 33 años, identificado con las iniciales H.J.L., fue detenido por conducir una camioneta Volkswagen Amarok blanca y estar alcoholizado. Sin embargo, con el avance de la investigación, se localizó el vehículo del periodista, lo que llevó a un allanamiento que resultó en la detención de Rachz y el secuestro de la camioneta. Durante los peritajes, se encontraron restos compatibles con el uniforme azul de la víctima.

En las últimas horas, se llevó a cabo la audiencia de imputación donde Rachz fue acusado de homicidio culposo agravado por la fuga, mientras que se ordenó la excarcelación del otro implicado.

Rachz, conocido en la provincia por su labor periodística, recibió la noticia de su detención, lo que llevó al canal en el que trabajaba a emitir un comunicado en el que se anunció la suspensión del programa que conducía.