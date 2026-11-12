FOTO: Detienen a mujer que denunció trata; era buscada por el crimen de Magalí Yael Levy

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – Una joven que se presentó ante la Policía de Misiones como víctima de trata, fue detenida al confirmarse que tenía un pedido de captura nacional e internacional de Interpol por su presunta implicación en el crimen de Magalí Yael Levy, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta.

El incidente se inició el lunes 9 de noviembre, cuando efectivos de Gendarmería detuvieron un vehículo en Puerto Alcázar, donde se constató que la joven y un ciudadano chino no podían justificar su ingreso regular al país. Durante el traslado hacia el puente internacional de Posadas, la mujer reveló haber sido víctima de trata y abuso sexual en Paraguay.

En respuesta a su declaración, la Fiscalía Federal de Posadas solicitó la intervención de la Dirección Trata de Personas, y tanto la Policía como el Ministerio de Derechos Humanos tomaron medidas de protección, ubicándola en una casa refugio.

Sin embargo, la situación de la mujer dio un giro el miércoles 11, cuando se logró confirmar su identidad y el pedido internacional mediante pericias dactiloscópicas y consultas migratorias.

El informe policial indica que se trata de Elcira Giménez González, una ciudadana paraguaya que había trabajado como empleada doméstica de Levy y que contaba con un pedido de captura por parte de INTERPOL relacionado con el asesinato de la joven de 28 años.

Las investigaciones continuaron con la colaboración de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones (UNIPROMISIONES) de Gendarmería Nacional. Actualmente, la mujer se encuentra bajo resguardo en el Escuadrón 50 de esa fuerza federal.

El asesinato de Magalí Yael Levy se produjo el 7 de marzo de 2025 en su departamento, ubicado en la calle Sánchez de Bustamante al 1200, en Recoleta. La autopsia reveló que falleció por asfixia y fue hallada atada de pies y manos. Además, se constató que había sido robada una caja fuerte y su celular.

Las investigaciones determinaron que poco antes del crimen, había ingresado al departamento una mujer vestida como empleada doméstica, así como un hombre, cuyas imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del edificio.

La hipótesis de la investigación sugiere que Elcira habría facilitado el ingreso de un cómplice al lugar del crimen. En el marco de la causa, fue detenido en Paraguay su hermano Iván Giménez González, y se vinculó a un sujeto identificado como Osmar A.