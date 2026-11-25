FOTO: Detienen a mujer paraguaya y su pareja tras robo en Devoto: cruzaron 80 veces la frontera

Buenos Aires, 25 noviembre (NA) – Una mujer de nacionalidad paraguaya que cruzó la frontera en 80 ocasiones, junto a su pareja, fue arrestada tras ser acusada de un robo en un domicilio del barrio porteño de Villa Devoto donde la implicada trabajaba como empleada doméstica.

La mujer, de 45 años, aprovechó su rol como trabajadora del hogar para llevar a cabo el robo el 15 de noviembre en una vivienda situada sobre la avenida Lastra al 3700, donde sustrajo dinero, relojes y joyas.

El hecho ocurrió dos días después de que la mujer comenzara a trabajar en la casa, durante la ausencia de la propietaria. Al darse cuenta de la falta de objetos, la dueña decidió presentar una denuncia, lo que llevó a la División Investigaciones Comunales 11 (DIC 11) de la Policía de la Ciudad a iniciar la investigación.

Los detectives acudieron al Centro de Monitoreo Urbano (CMU), donde el día del robo se detectó que la mujer había abordado un auto Toyota Allion con patente paraguaya, conducido por un hombre.

Con la alerta y los datos del vehículo ingresados en el sistema de búsqueda, el Anillo Digital localizó el paso del auto por la avenida Eva Perón, en Mataderos, en dirección a la avenida General Paz, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Después de un seguimiento, el vehículo fue interceptado en la calle Gualeguaychú, en Villa Devoto, donde se detuvo a la mujer, que reside en Timboí, Paraguay, y al conductor, de 44 años, también paraguayo.

Con la información recopilada, se determinó que el hombre tenía más de 40 cruces fronterizos, aunque residía en Hurlingham, mientras que la mujer había ingresado al país en 80 ocasiones, casi todas a través del Puente San Roque González de Santa Cruz, que conecta Posadas con Encarnación.

Según detallaron, "En la mayoría de los casos, permanecía entre dos y cuatro días en territorio argentino".

Un dato relevante en la causa es que el auto había salido del país el 15 de septiembre y habría reingresado de manera ilegal por algún paso fronterizo.

Los oficiales del Anillo Digital y la DIC 11 requisaron el vehículo y encontraron 18 relojes de diversas marcas, incluyendo cinco con la inscripción Rolex, un anillo plateado, dos teléfonos celulares, pesos, dólares, guaraníes, cédulas paraguayas y un DNI apócrifo.

Por lo tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, bajo la dirección de Alejandra Mercedes Alliaud, dispuso la detención de la pareja y el secuestro de los elementos encontrados.

Avances en la investigación

Continuando con las investigaciones, el magistrado autorizó dos allanamientos en domicilios situados en la calle Fernández al 400, en la Villa 31 de Retiro, y en Corrales al 1500, en González Catán, provincia de Buenos Aires.

Estos lugares están relacionados con los detenidos, donde los efectivos de la División Investigaciones Comunales 10 y 11 hallaron dinero en efectivo, joyas y elementos tecnológicos, además de identificar a tres personas.

Durante el operativo en la Villa 31, se encontró un total de $1.509.500, dos pares de aros de oro, dos medallas de oro, cinco cadenas de oro con dijes, una pulsera de oro, dos anillos, tres cadenas de plata, un dije de oro con forma de mariposa y un crucifijo con cadena de oro.

En el domicilio de González Catán, había 2.000 dólares, siete pares de aros de oro y plata, una cadena de plata, tres cadenas de oro con dijes, tres relojes, ocho teléfonos celulares, un DVR, dos DNI, una cédula de identidad y una licencia de conducir de Paraguay, así como un registro argentino para conducir vehículos y un certificado de venta de propiedad de Paraguay.

Agencia NA