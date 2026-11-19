FOTO: Detienen a la esposa de Bertulazzi mientras continúa la búsqueda del ex terrorista italiano

Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- La Policía Federal (PFA) llevó a cabo la detención de Betina Erika Kopcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, un terrorista italiano que se encuentra en fuga tras haber eludido su arresto domiciliario. Bertulazzi se había quitado la tobillera electrónica y saltó desde un quinto piso en el barrio de San Telmo.

La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención de Kopcke a través de un posteo en la red social X, informando que "Kopcke permanece detenida e incomunicada". Esta detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y autorizada por la jueza federal María Servini.

Monteoliva añadió que en el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que sugieren la complicidad de Kopcke en su fuga, incluyendo fotos de ella frente al portón por donde escapó su pareja y de las cuerdas utilizadas para huir.

La funcionaria enfatizó que "a todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. El que las hace, las paga".

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La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, quien se fugó mientras cumplía arresto domiciliario. La detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini. Kopcke permanece detenida e incomunicada. En el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir. A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. Acá, el que las hace, las paga. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 19, 2026

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La detención de Kopcke se suma a otros arrestos realizados la semana pasada, donde un hombre y una mujer también fueron capturados por presuntamente haber colaborado en la fuga de Bertulazzi, quien es un ex integrante de las Brigadas Rojas italianas.

Ambos arrestados formaban parte de un grupo de mensajería que incluía a otras 17 personas, entre las que se encuentra Bertulazzi. Durante los operativos se incautaron elementos relevantes para la investigación que serán analizados por las autoridades.

Bertulazzi se encuentra prófugo desde el martes 10 de noviembre, cuando se quitó la tobillera electrónica y la colocó sobre carne de cerdo para simular su temperatura y humedad, antes de saltar con un arnés de alpinista. Una cámara de seguridad registró el momento en que se arrojó desde su departamento en la calle Defensa al 600, en San Telmo.

Recientemente, fue visto en una heladería en la localidad de Martínez, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades mantienen vigente una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información veraz sobre su paradero.