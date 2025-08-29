FOTO: Detienen a hombre que intentó coimear a policía con $300.000 en Rawson

Un comerciante de 53 años, oriundo de Puerto Madryn y de nacionalidad boliviana, fue detenido este jueves en Rawson luego de ofrecerle $300.000 a un policía para evitar un control y poder trasladar frutas, verduras y otros productos en condiciones irregulares.

Según información que recabó el portal Diario Jornada, el hecho ocurrió en el barrio Roca, cuando personal de la Sección Operaciones Policiales detectó un camión con container descargando mercadería hacia dos vehículos utilitarios mal estacionados.

Los agentes constataron que se trataba de frutas y verduras que eran cargadas sin cadena de frío, además de otros productos que incluían electrodomésticos.

Al intervenir, los efectivos advirtieron que los dos utilitarios no estaban habilitados para el transporte de alimentos.

El propietario, presente en el lugar, manifestó que trasladaba la carga hacia Puerto Madryn, en ese momento, intentó sobornar al oficial con $300.000 para que lo dejara continuar.

El ofrecimiento fue grabado por el policía en su celular, lo que permitió dar aviso inmediato a sus superiores, tras el registro, se procedió a la detención del comerciante por el delito de cohecho.

En el operativo intervinieron personal de Bromatología y de Tránsito municipal, que labraron las actas correspondientes, secuestraron los vehículos (una Toyota Hiace y una Mercedes Benz Sprinter) y decomisaron la mercadería perecedera, valuada en aproximadamente $3.500.000.

Finalmente, el hombre quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Rawson y del Juzgado de Faltas local.