FOTO: Detienen a dos chilenos por robo de celulares en Recoleta: recuperan bienes por 50 millones

Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) -- Efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo la detención de dos ciudadanos chilenos, de 25 y 30 años, tras un robo en un local de venta de teléfonos celulares ubicado en el barrio de Recoleta. El material sustraído está valuado en 50 millones de pesos y fue recuperado en su totalidad.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el asalto tuvo lugar en el cruce de las avenidas Santa Fe y Callao. Tras una rápida investigación, los agentes lograron localizar a los delincuentes en un hotel en la zona de Once, donde se encontraba la mercadería robada.

El hecho ocurrió el lunes 23 de noviembre, durante el feriado, cuando la alarma de un comercio alertó a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la puerta de un local vecino, que estaba desocupado y en alquiler, entreabierta.

Al verificar el local, los agentes descubrieron un boquete que conectaba directamente con el local de telefonía, lo que llevó a la intervención de la División Investigaciones Comunales 2 para identificar a los responsables.

Mediante el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), los investigadores pudieron rastrear el recorrido de los delincuentes, confirmando que eran dos hombres, y seguir sus movimientos hasta un hotel en Once.

Con esta información, se estableció una vigilancia discreta en el hotel, con autorización judicial, para evitar que los sospechosos se escaparan. Durante el operativo, uno de los ocupantes de la habitación investigada salió hacia el sector de los baños y fue interceptado por los efectivos.

El hombre intentó alertar a otros dos que permanecían en el cuarto, lo que llevó a la policía a reducirlo y hacer salir a los restantes ocupantes para asegurar el procedimiento.

Desde el exterior de la habitación, los investigadores observaron teléfonos celulares en sus cajas, ropa y calzado que podrían estar relacionados con el robo, por lo que preservaron el lugar hasta obtener la correspondiente orden de allanamiento.

El martes 24 de noviembre, alrededor de las 14.45, se recibió la orden judicial y se realizó el allanamiento, que resultó positivo y permitió recuperar 20 teléfonos Samsung de distintos modelos y colores, además de dos parlantes JBL, dos auriculares, un reloj inteligente Samsung y tres protectores de tablet.

Durante el procedimiento también se secuestraron un inhibidor de señal, documentación, herramientas, un bolsón y prendas de vestir utilizadas durante el robo. El valor total de los elementos recuperados fue estimado en 50 millones de pesos.

Los detenidos, identificados como los autores materiales del robo, son ciudadanos chilenos de 25 y 30 años. Un tercer individuo, también chileno y de 20 años, fue identificado, pero al no establecerse su participación directa en el hecho, la Justicia dispuso su notificación y posterior liberación.

Intervinieron en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 51, bajo la dirección de Dora Olivieri, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 20, presidido por Hugo Decaria, que dispuso la detención de los imputados y el secuestro de los elementos recuperados.