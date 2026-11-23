Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) – Un ciudadano chileno y su cómplice fueron arrestados en el barrio porteño de Parque Chacabuco luego de un robo y, al verificar sus identidades, se confirmó que uno de ellos contaba con un pedido de captura internacional por parte de Interpol debido a varios robos en Brasil.

La detención se produjo cuando ambos sospechosos ingresaron a un departamento ubicado en el tercer piso de la calle Dávila al 1100 utilizando un acceso lateral y posteriormente accedieron al balcón. Según la denuncia, el propietario llegó a su hogar y se encontró con los delincuentes, quienes intentaron escapar descolgándose por los balcones con una mochila, lo que fue observado por un vecino que comenzó a perseguirlos.

Agentes de la Comisaría Vecinal 7B de la Policía de la Ciudad, que realizaban una patrulla preventiva, se percataron de la situación y comenzaron a seguir a los sospechosos. Uno de ellos fue detenido mientras intentaba ingresar al auto Fiat Cronos estacionado en las cercanías con la mochila en su poder.

Los arrestos se concretaron en el cruce de Asamblea y Carabobo, así como en la avenida Carabobo al 1200, según el informe policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas. En la mochila, los oficiales encontraron una notebook.

Al investigar antecedentes en Interpol, se determinó que uno de los detenidos, de 35 años, era buscado por haber cometido tres delitos similares en Brasil justo antes de ser arrestado en Buenos Aires. Este individuo, que utilizaba un nombre falso en Argentina, está acusado de haber robado tres viviendas en Volta Redonda, en el Estado de Río de Janeiro, entre septiembre de 2022 y enero de 2023. El último robo involucró la sustracción de un arma de un oficial de la Policía local.

El detenido, originario de Valparaíso, era buscado desde el 26 de junio de 2023 por orden del Juzgado Federal 2 de Volta Redonda, enfrentando cargos de asociación ilícita, hurto agravado, comercialización ilegal de armas y lavado de activos.

Los delincuentes quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23, a cargo de Laura Faviana Kvitko, ante Secretaría 158, de Adrián Ignacio Das Dores, quien ordenó las detenciones y el secuestro del vehículo, la notebook y la mochila.