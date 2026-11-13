FOTO: Detenidos en Entre Ríos: dos sospechosos por fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- Las detenciones de dos sospechosos que habrían colaborado con la fuga de Leonardo Bertulazzi se llevaron a cabo en Entre Ríos, donde las fuerzas de seguridad han intensificado sus operaciones ante la posibilidad de que el ex integrante de las Brigadas Rojas de Italia se encuentre en la región.

Según informaron fuentes locales a la Agencia Noticias Argentinas, el arresto del hombre y la mujer ocurrió en el puente de Fray Bentos, mientras intentaban cruzar hacia Uruguay.

Durante la detención, las autoridades incautaron seis celulares, varios DNI diferentes, dinero en efectivo, pendrives y dos notebooks, los cuales serán sometidos a análisis para recabar más información sobre el caso.

Ambos individuos son acusados de haber colaborado con la fuga de Bertulazzi el pasado martes. Se ha aclarado que forman parte de un grupo de mensajería que incluye a otras 17 personas, entre las cuales se encuentra el propio italiano.

La atención sobre Entre Ríos no se limita solo a estas detenciones. Las autoridades provinciales han emitido una alerta porque el terrorista podría estar en esa provincia.

Es relevante mencionar que, en el pasado, cuando tenía el estatus de refugiado político, Bertulazzi residió en Concepción del Uruguay.

"Se lo busca en el norte de Entre Ríos y refuerzan la seguridad en el cruce internacional Concordia-Uruguay", informaron las autoridades.