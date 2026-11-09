Detenidos cinco arrebatadores en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante visita del Papa
La Policía de la Ciudad arrestó a cinco hombres de entre 21 y 32 años, dos de ellos con antecedentes penales, durante la visita del Papa en Buenos Aires.
FOTO: Detenidos cinco arrebatadores en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante visita del Papa
Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- En un operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV, efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo la detención de cinco individuos en Plaza de Mayo y Puerto Madero. Entre ellos, se encontraban dos personas con antecedentes penales.
Según fuentes de la policía, los cuatro detenidos en la Plaza de Mayo, en la intersección de Rivadavia y Reconquista, fueron identificados por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) mientras uno de ellos perpetraba un arrebato y los demás empujaban a la multitud para facilitar el robo. Estos individuos, de 21, 22, 27 y 32 años, son oriundos de Lanús y Lomas de Zamora.
Los más jóvenes de este grupo cuentan con dos y cuatro antecedentes por robo, robo agravado y hurto, y están procesados en causas judiciales por estos delitos.
En un hecho paralelo, también el mismo día, la Comisaría Vecinal 1 E detuvo a un hombre de 26 años en Puerto Madero, en la esquina de Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, tras el robo de una cadenita. Este arresto se produjo luego de que la víctima denunciara el hecho a los agentes de seguridad que estaban en la zona.
El sospechoso, que reside en Córdoba, tenía en su poder la cadena robada al momento de su detención.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Buenos Aires?
La Policía de la Ciudad detuvo a cinco arrebatadores durante un operativo de seguridad por la visita del Papa.
¿Quiénes fueron detenidos?
Los detenidos son cinco hombres de entre 21 y 32 años, dos de ellos con antecedentes penales.
¿Dónde se llevaron a cabo las detenciones?
Las detenciones ocurrieron en Plaza de Mayo y Puerto Madero.
¿Cuándo sucedió el operativo?
El operativo se realizó el lunes 9 de noviembre de 2026.
¿Cómo fue el procedimiento?
Los arrestos fueron realizados por efectivos de la Policía que monitorizaban la zona y respondieron a un arrebato.
[Fuente: Noticias Argentinas]