FOTO: Detenido un pastor evangélico en Boedo por presunto abuso sexual de una menor

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) – Un pastor evangélico ha sido detenido en el barrio de Boedo luego de recibir una denuncia por un presunto abuso sexual de una menor.

La denuncia fue realizada por una mujer de 22 años, quien relató que, cuando era niña, entre los 8 y 9 años, fue víctima de abuso sexual. En su testimonio, la mujer explicó que los abusos ocurrían cuando se quedaba a pernoctar en la iglesia para participar de campamentos y otras actividades organizadas por la congregación.

Según la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, el acusado se aprovechaba de la vulnerabilidad de la menor y del rol paternal que ejercía sobre ella en el contexto religioso.

Ante la denuncia, los efectivos de la División Delitos Contra la Integridad Sexual confirmaron que el templo evangélico en Boedo aún estaba en funcionamiento. Posteriormente, presentaron las pruebas recolectadas al juez a cargo, lo que resultó en la orden de detención del pastor.

Los oficiales arrestaron al hombre cuando este salía de la iglesia, en la vía pública.

La actuación policial fue respaldada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 29, dirigido por Carina Rodríguez, quien también ordenó que el detenido fuera trasladado a una dependencia de seguridad. La causa se encuentra en curso por abuso sexual agravado.