FOTO: Detenido por el asesinato de un metalúrgico en Villa Luzuriaga: claves del caso

Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) – Un hombre fue detenido en relación al asesinato de Manuel Failde, propietario de una metalúrgica en Villa Luzuriaga. Las autoridades han identificado al sospechoso como Javier Andrés Brescia, quien trabajaba para un amigo de la víctima.

El trágico suceso tuvo lugar en la metalúrgica situada en la intersección de las calles Monseñor Bufano y Camino de Cintura. Dos empleados de una empresa de telefonía fueron los que encontraron a Failde, quien presentaba un disparo en el rostro, y alertaron a la Policía.

Según los testimonios, Failde les había permitido acceder a una antena en el techo y, al descender a las 17:00 horas, lo encontraron sin vida al pie de la escalera, junto a la puerta de entrada.

El hijo de la víctima, Nicolás Faílde (35), llegó al lugar y comentó que su padre había realizado una compra de dólares ese mismo día a una persona conocida como "Marciano". Al ingresar, advirtió que faltaban dinero de la caja fuerte, un equipo DVR y un arma.

Con esta información, el Ministerio Público Fiscal ordenó dos allanamientos de urgencia: uno en la vivienda de la víctima y otro en la casa de la pareja de Nicolás. Además, se realizaron dermotests y se incautaron prendas de vestir.

Las cámaras de seguridad mostraron que el 17 de noviembre a las 12:03 horas, un auto Fiat Cronos gris oscuro llegó al comercio. Un hombre descendió y permaneció en el interior más de media hora, retirándose a las 12:36 horas. Se identificó al propietario del vehículo como Antonio Rivas Sosa Marciano, quien fue interrogado.

El análisis de las grabaciones reveló que a las 12:45 horas arribó un segundo vehículo, un Fiat Duna blanco. El conductor ingresó al comercio, estuvo aproximadamente 50 minutos y realizó varios ingresos y salidas en un lapso de 10 minutos antes de marcharse a las 13:48 horas. Durante la fuga, arrojó un objeto negro por la ventanilla, el cual contenía documentación de la víctima.

El conductor fue identificado como Javier Andrés Brescia, quien trabajaba para Carlos Alberto Umaño, amigo de Failde. Umaño lo reconoció en las grabaciones y confirmó que residía en una de sus propiedades.

Con el consentimiento de Umaño, las autoridades accedieron al domicilio de Brescia, donde fue detenido. Se supo que tenía un pedido de captura desde junio de 2019 en Morón por un delito de robo agravado por el uso de arma.

El caso por el asesinato de Failde se está tratando como homicidio en criminis causa. La investigación está a cargo de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, bajo la dirección del fiscal Adrián Arribas.

La principal hipótesis en el caso gira en torno a la compra de dólares que había realizado Failde el día de su muerte.