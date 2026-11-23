FOTO: Detenido en Misiones por estafa al pedir comida a domicilio y no pagar

Buenos Aires, 23 noviembre (NA) – Un hombre fue detenido en Misiones luego de realizar un pedido de comida por delivery y no abonar la suma correspondiente. La Policía de Misiones arrestó al individuo en el barrio 8 de Diciembre, en Puerto Esperanza, tras la denuncia de un comercio local y el escándalo que generó en redes sociales.

El sujeto, de 31 años, hizo un pedido que ascendía a casi $100 mil y prometió pagar mediante una transferencia bancaria al recibir el pedido, pero nunca cumplió con su obligación. Este hecho generó indignación entre los propietarios del local, quienes decidieron exponer su situación en las redes sociales, lo que llevó a una rápida reacción de las autoridades.

Según el informe policial, el hombre, identificado como Mauricio R., acordó pagar $99 mil al realizar su pedido, pero no concretó la transacción. La denuncia formal del comercio y la difusión en redes sociales provocaron que la Policía de Puerto Esperanza iniciara una investigación.

Gracias a las averiguaciones realizadas, los efectivos lograron identificar y detener al sospechoso. Además, se investiga si Mauricio R. está vinculado a otros casos similares en la zona, aunque estos incidentes no habrían sido denunciados previamente.