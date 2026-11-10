FOTO: Detalles sobre el feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- Las actividades programadas en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina continúan reordenando la dinámica institucional y laboral en los distritos incluidos en su hoja de ruta.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a diferencia del asueto generalizado que rigió en todo el país durante la jornada del lunes 9 de noviembre, el esquema dispuesto para este martes presenta un alcance focalizado por jurisdicciones.

De acuerdo con las normativas oficiales vigentes, la pausa administrativa establecida para la fecha afecta únicamente de manera simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

En tanto, el cronograma establece que las medidas comprendidas como feriados continúen este miércoles con alcance exclusivo para el territorio bonaerense.