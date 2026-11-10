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Detalles sobre el feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV

La medida abarca de forma exclusiva a la Capital Federal y al territorio cordobés durante la jornada de hoy.

10/11/2026 | 09:15Redacción Cadena 3

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Detalles sobre el feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV

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Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- Las actividades programadas en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina continúan reordenando la dinámica institucional y laboral en los distritos incluidos en su hoja de ruta.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a diferencia del asueto generalizado que rigió en todo el país durante la jornada del lunes 9 de noviembre, el esquema dispuesto para este martes presenta un alcance focalizado por jurisdicciones.

De acuerdo con las normativas oficiales vigentes, la pausa administrativa establecida para la fecha afecta únicamente de manera simultánea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

En tanto, el cronograma establece que las medidas comprendidas como feriados continúen este miércoles con alcance exclusivo para el territorio bonaerense.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra hoy?
La visita del papa León XIV a Argentina, con feriado en CABA y Córdoba.

¿Quién es el protagonista de la jornada?
El papa León XIV, quien presidirá diversas actividades religiosas.

¿Dónde se desarrollan las actividades principales?
En Córdoba, con una celebración en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

¿Cuándo se efectúa el feriado?
Hoy, 10 de noviembre, en CABA y Córdoba, con continuidad en la provincia de Buenos Aires mañana.

¿Por qué se establece el feriado?
Por la visita del papa León XIV, que reordena la actividad laboral en las jurisdicciones afectadas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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