FOTO: Desmantelan el escenario del Monumento de los Españoles tras la visita del papa León XIV

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Los trabajos de desarme en el Monumento de los Españoles comenzaron minutos después de finalizar el emotivo encuentro del papa León XIV con jóvenes, y poco a poco se están liberando las calles.

La noche del martes dio inicio a la remoción del escenario, las pantallas y las estructuras instaladas para los eventos, según confirmaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

En este Monumento, el Sumo Pontífice llevó a cabo dos de los eventos más destacados de su agenda: la Misa Central y el Encuentro con Jóvenes, que convocaron a casi 4 millones de personas en total.

La situación actual de los cortes de tránsito es la siguiente:

Avenida Del Libertador entre Olleros y Rep. de la India

Avenida Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. F. Alcorta

Calzada circular (Av. Sarmiento entre Av. Santa Fé y Av. Del Libertador)

En cuanto a las vías que ya se encuentran liberadas, se informa que abarcan avenida Dorrego y avenida Intendente Bullrich, desde Figueroa Alcorta hasta Santa Fe, en ambos sentidos.

A pesar de que no hay información oficial al respecto, se estima que los trabajos podrían concluir el lunes 16 de noviembre.