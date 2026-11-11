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Desmantelan el escenario del Monumento de los Españoles tras la visita del papa León XIV

Se prevé que las tareas de desarme en el Monumento de los Españoles finalicen el lunes 16 de noviembre, tras los encuentros del papa León XIV.

11/11/2026 | 09:35Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Los trabajos de desarme en el Monumento de los Españoles comenzaron minutos después de finalizar el emotivo encuentro del papa León XIV con jóvenes, y poco a poco se están liberando las calles.

La noche del martes dio inicio a la remoción del escenario, las pantallas y las estructuras instaladas para los eventos, según confirmaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

En este Monumento, el Sumo Pontífice llevó a cabo dos de los eventos más destacados de su agenda: la Misa Central y el Encuentro con Jóvenes, que convocaron a casi 4 millones de personas en total.

La situación actual de los cortes de tránsito es la siguiente:

Avenida Del Libertador entre Olleros y Rep. de la India

Avenida Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. F. Alcorta

Calzada circular (Av. Sarmiento entre Av. Santa Fé y Av. Del Libertador)

En cuanto a las vías que ya se encuentran liberadas, se informa que abarcan avenida Dorrego y avenida Intendente Bullrich, desde Figueroa Alcorta hasta Santa Fe, en ambos sentidos.

A pesar de que no hay información oficial al respecto, se estima que los trabajos podrían concluir el lunes 16 de noviembre.

Lectura rápida

¿Qué trabajos se están realizando?
Se están llevando a cabo tareas de desarme en el Monumento de los Españoles tras los eventos papales.

¿Quiénes realizaron los eventos?
El papa León XIV llevó a cabo la Misa Central y el Encuentro con Jóvenes.

¿Cuándo comenzó el desarme?
El desarme comenzó el 11 de noviembre, tras la finalización del encuentro con jóvenes.

¿Cuántas personas asistieron a los eventos?
Casi 4 millones de personas participaron de los eventos en el Monumento.

¿Cuándo se espera que finalicen los trabajos?
Se estima que los trabajos de desarme concluirán el lunes 16 de noviembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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