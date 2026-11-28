FOTO: Descarrila tren de cargas de Ferrosur Roca en Buenos Aires y despierta preocupación por la infraestructura

Buenos Aires, 28 de noviembre (NA)- Un tren de cargas de la empresa Ferrosur Roca sufrió un descarrilamiento este sábado en el sur de la provincia de Buenos Aires, entre las localidades de Cabildo y Cochrane, sobre la conocida Vía Pringles. Este nuevo incidente plantea nuevamente interrogantes sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en la zona.

Según reportes de medios especializados y fuentes locales, la locomotora y parte de la formación quedaron volcadas tras abandonar las vías, aunque hasta el cierre de esta edición no se habían reportado víctimas ni heridos.

Las primeras imágenes del accidente fueron compartidas en redes sociales por el periodista Marcelo Mascarini y el medio especializado El Desvío, que mostró fotografías donde se observa a la locomotora General Motors GT22 N° 9013 fuera de las vías, acompañada de varios vagones.

Según información de ese portal, una de las hipótesis preliminares sugiere que la posible dilatación de los rieles, debido a las altas temperaturas en la región, podría haber contribuido al descarrilamiento, sumándose al estado general de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, hasta el momento no hay un comunicado oficial que confirme las causas del incidente.

Este episodio ocurrió solo diez días después de otro accidente similar, cuando un tren de cargas de Ferrosur Roca descarriló entre Saldungaray y Cabildo, también en la Vía Pringles, dejando varios vagones semivolcados.

La repetición de estos incidentes en un periodo tan corto ha reavivado las críticas sobre el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria que utilizan los trenes de carga en el sur bonaerense, una región crucial para el transporte de mercancías entre puertos y centros productivos.

Fuentes del sector ferroviario indicaron que en las próximas horas podrían comenzar las labores para remover la locomotora y los vagones afectados, así como inspecciones técnicas para determinar las causas del accidente y evaluar posibles daños en las vías.

El hecho también ha sido cubierto por medios regionales, como el diario El Orden de Pringles, mientras se esperaba información oficial por parte de la empresa concesionaria y de los organismos encargados de la seguridad operativa ferroviaria.

La Vía Pringles es uno de los corredores utilizados por los servicios de carga que atraviesan el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, conectando puntos clave para el sistema ferroviario nacional.