Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- Un grupo de seis hombres ha sido procesado, de los cuales tres enfrentan prisión preventiva, tras ser acusados de formar parte de una organización criminal dedicada al robo de camionetas Toyota 4x4 en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación reveló que uno de los sospechosos consultó a la inteligencia artificial de Meta sobre cómo robar una Hilux y abrir estos vehículos.

La banda habría estado activa desde septiembre de 2025, operando en zonas como Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Chacarita, según informó el sitio Fiscales.gob. Se dedicaban a sustraer camionetas estacionadas en la vía pública, trasladándolas luego a la provincia de Buenos Aires para ocultarlas y posteriormente venderlas o desarmarlas para comercializar sus partes.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, bajo la dirección del fiscal José María Campagnoli y el auxiliar fiscal Facundo Vidal. El 13 de noviembre, la jueza María Fabiana Galletti, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 37, dictó la resolución que llevó al procesamiento de los imputados.

De los seis procesados, cinco fueron acusados de asociación ilícita, mientras que tres enfrentan cargos adicionales por diversos hechos de hurto agravado. La magistrada determinó prisión preventiva para J.E.O., de 33 años; D.H.R., de 25; y L.O.A., de 43 años, mientras que los otros tres continuarán el proceso en libertad.

Un elemento clave de la investigación fue el teléfono celular de J.E.O., quien fue detenido mientras intentaba sustraer la computadora de una Toyota SW4 que estaba secuestrada en el playón de la comisaría 2ª de Vicente López.

Este vehículo había sido recuperado horas antes en Florida, después de que sus ocupantes lo abandonaran tras chocar contra el alambrado de las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Pese a que la camioneta ya estaba bajo custodia policial, J.E.O. se presentó en el lugar con la intención de llevarse la computadora ECU, un dispositivo crucial para el funcionamiento del motor. Fue arrestado, y su teléfono fue confiscado.

El análisis forense del celular reveló que el hombre había preguntado repetidamente a Meta AI, la inteligencia artificial integrada en WhatsApp, "cómo robo una Hilux", además de consultar cómo abrir otros modelos de Toyota. Estas conversaciones permitieron identificar a otros miembros de la organización.

Por su intento de robo, J.E.O. había sido condenado el 29 de mayo a un año de prisión de ejecución condicional por hurto agravado en grado de tentativa. La información hallada en su dispositivo ayudó a los investigadores a vincularlo con otros delitos y a reconstruir la operativa de la banda.

Los integrantes del grupo accedían a la Ciudad por la noche, identificaban camionetas Toyota estacionadas y las robaban con herramientas específicas. En algunos casos, utilizaban vehículos como apoyo, incluyendo un Peugeot 208 y un Ford Escort.

Los investigadores les atribuyeron cuatro hechos: el robo de una Toyota Hilux en Villa Ortúzar el 30 de septiembre de 2025; otra Hilux en Villa Urquiza el 16 de noviembre de ese año; una Toyota SW4 en el mismo barrio, denunciada el 10 de diciembre de 2025; y otra SW4 en Chacarita el 19 de agosto de 2026.

Según el dictamen fiscal, J.E.O. era el encargado de ejecutar los robos; G.E.T. proporcionaba un lugar para guardar los vehículos a cambio de dinero; A.G.B. se encargaba de encontrar compradores y reparar o desarmar las camionetas en su taller; M.M.J.B. actuaba como intermediario comercial, y D.H.R. participaba en los traslados y entregas.

En los allanamientos del 2 de noviembre, se incautaron teléfonos celulares, notebooks, herramientas de diagnóstico automotor, herramientas de apertura y diversas autopartes con pedidos de secuestro de la provincia de Buenos Aires. También se encontró una pistola Bersa calibre 9 milímetros y una motocicleta Kawasaki con una patente correspondiente a otro rodado.