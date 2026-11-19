Desaparece Maira Cabrera en Catamarca: ofrecen $10 millones de recompensa por datos sobre su paradero
La joven fue vista el pasado 10 de agosto. En la causa está preso e imputado su expareja. La recompensa se ofrece por información útil sobre su paradero.
FOTO: Desaparece Maira Cabrera en Catamarca: ofrecen $10 millones de recompensa por datos sobre su paradero
Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional ha establecido una recompensa de $10 millones para quien proporcione información sobre el paradero de Maira Cabrera, quien se encuentra desaparecida desde el 10 de agosto en Telaritos, provincia de Catamarca.
La Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial de Catamarca, liderada por el Agente Fiscal Luis Eduardo Córdoba Andreatta, ha solicitado formalmente que se ofrezca esta recompensa para aquellos que aporten datos útiles relacionados con la desaparición de Maira Romina Cabrera, de 27 años.
El principal sospechoso en la investigación es Eduardo Del Jesús Cejas, conocido como "Punguna", quien es el ex pareja de Cabrera. Cejas ha mostrado conductas de fuga, resistencia a la autoridad y manipulación de testigos, además de presentar contradicciones en sus declaraciones.
A finales de septiembre, Cejas fue imputado por los delitos de amenazas y homicidio y actualmente se encuentra detenido.
Según la información proporcionada por la Fiscalía, al momento de su desaparición, la joven madre vestía un pantalón bordó, una campera y zapatillas negras, y no llevaba mochila ni equipaje alguno, solo su celular, como se detalla en la Resolución 1196/2026 publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Ante la falta de avances en la investigación, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva decidió ofrecer una recompensa de $10 millones a quienes, sin haber estado involucrados en los delitos, brinden información relevante sobre el caso.
Las personas que posean información concreta pueden comunicarse al Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134.
Lectura rápida
¿Quién es Maira Cabrera?
Maira Cabrera es una joven de 27 años que desapareció el 10 de agosto en Telaritos, Catamarca.
¿Qué recompensa se ofrece?
El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de $10 millones por información sobre su paradero.
¿Quién es el principal sospechoso?
El principal sospechoso es Eduardo Del Jesús Cejas, ex pareja de Cabrera, quien está detenido e imputado por homicidio.
¿Cómo pueden ayudar los ciudadanos?
Los ciudadanos pueden llamar al Programa Nacional de Recompensas al 134 para brindar información útil.
¿Qué llevaba Maira al momento de su desaparición?
Al momento de su desaparición, Maira vestía un pantalón bordó, campera y zapatillas negras, y no llevaba equipaje.
[Fuente: Noticias Argentinas]