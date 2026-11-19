FOTO: Desaparece Maira Cabrera en Catamarca: ofrecen $10 millones de recompensa por datos sobre su paradero

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – El Ministerio de Seguridad Nacional ha establecido una recompensa de $10 millones para quien proporcione información sobre el paradero de Maira Cabrera, quien se encuentra desaparecida desde el 10 de agosto en Telaritos, provincia de Catamarca.

La Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación de la Primera Circunscripción Judicial de Catamarca, liderada por el Agente Fiscal Luis Eduardo Córdoba Andreatta, ha solicitado formalmente que se ofrezca esta recompensa para aquellos que aporten datos útiles relacionados con la desaparición de Maira Romina Cabrera, de 27 años.

El principal sospechoso en la investigación es Eduardo Del Jesús Cejas, conocido como "Punguna", quien es el ex pareja de Cabrera. Cejas ha mostrado conductas de fuga, resistencia a la autoridad y manipulación de testigos, además de presentar contradicciones en sus declaraciones.

A finales de septiembre, Cejas fue imputado por los delitos de amenazas y homicidio y actualmente se encuentra detenido.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, al momento de su desaparición, la joven madre vestía un pantalón bordó, una campera y zapatillas negras, y no llevaba mochila ni equipaje alguno, solo su celular, como se detalla en la Resolución 1196/2026 publicada recientemente en el Boletín Oficial.

Ante la falta de avances en la investigación, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva decidió ofrecer una recompensa de $10 millones a quienes, sin haber estado involucrados en los delitos, brinden información relevante sobre el caso.

Las personas que posean información concreta pueden comunicarse al Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134.