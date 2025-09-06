Derrumbes en Villa Gesell: un ingeniero expone negligencia y falta de control

El ingeniero civil Jorge Mario Bertolino analizó en Noticias Argentinas los derrumbes ocurridos en Villa Gesell y en La Plata y advirtió que ambos hechos tienen un denominador común: la negligencia profesional y la falta de control por parte de los municipios.

En relación con el caso del hotel Dubrovnik en la ciudad costera de Villa Gesell, Bertolino recordó que en un primer momento se habló de fallas en las losas, pero las pericias descartaron esa hipótesis.

Según explicó, durante las reformas que se realizaban en el edificio los obreros se encontraron con diferencias de medidas entre las columnas de los distintos pisos y, para colocar nuevas aberturas, picaron una columna, y que esa intervención debilitó gravemente la estructura.

“Las columnas van cambiando su geometría según el piso porque soportan distinto peso, en la planta baja son más grandes y en los pisos superiores más delgadas. Los obreros picaron una columna que ya podía tener corrosión y quedó en un estado de equilibrio inestable hasta que colapsó”, describió el profesional.

Además, agregó que el problema se agrava porque muchos edificios de la costa fueron construidos con arena de playa sin tratamiento, lo que reduce la durabilidad del hormigón armado.

Para Bertolino, la responsabilidad no recae en los trabajadores: “La gente cumple órdenes, no son profesionales. La ley obliga a contratar a un profesional habilitado justamente por esto, lo mismo que en la medicina nadie entra a un quirófano sin un cirujano responsable”.

El ingeniero también señaló que en esa obra faltó la supervisión directa del arquitecto responsable: “La negligencia fue del profesional que no estaba presente”, subrayó.

En cuanto al derrumbe ocurrido en la ciudad de La Plata, Bertolino explicó que el local estaba clausurado porque no cumplía con las condiciones adecuadas de diseño e instalaciones. Sin embargo, la clausura no se hizo efectiva.

Asimismo, manifestó: “Ahí la responsabilidad es del municipio, que tiene un área de obras particulares para controlar y tribunales municipales para hacer cumplir las cláusulas, tienen el poder para actuar, pero no lo utilizan”.

El especialista fue más allá y cuestionó la laxitud del control estatal: “No es solo cuestión de culpas, sino de responsabilidades, ya que el municipio tiene las herramientas para garantizar que una clausura se cumpla, incluso con guardia policial si es necesario. Si eso no ocurre, la negligencia es evidente”.

Bertolino también vinculó los problemas edilicios de la costa atlántica con una planificación urbana deficiente y recordó que muchos edificios fueron levantados directamente sobre terrenos de playa tras retirar médanos, lo que provoca una erosión.

“Nunca se debieron construir edificios prácticamente sobre la playa. La corrosión marina es muy agresiva y ataca las estructuras metálicas y de hormigón”, advirtió.

Además, explicó que la situación se agrava por la dinámica natural del litoral: “El mar avanza sobre la costa, y existen corrientes litorales que transportan sedimentos y van comiéndose la playa. Por eso se construyen espigones en Mar del Plata, para regenerar las playas, aunque esto es un problema de ingeniería de costas que influye directamente en la estabilidad de las construcciones”.

Por último, el ingeniero insistió en que tanto en Villa Gesell como en La Plata los derrumbes podrían haberse evitado con responsabilidad profesional y control estatal: “En ambos casos hubo negligencia, en Gesell, del profesional ausente y en La Plata, de un municipio que no hizo cumplir la clausura. La gente paga las consecuencias de esa desidia”, concluyó.