Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) – Tres nuevos casos de dengue fueron notificados, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). De estos, dos presentan antecedentes de viaje a México y a República Dominicana, donde se identificó el serotipo DENV-2. El tercer caso, ubicado en la Provincia de Buenos Aires (PBA), también tiene antecedentes de viaje a México, pero el serotipo aún no ha sido determinado.

El informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas indica que, hasta el momento en la temporada 2026-2027, se han notificado 11 casos, todos de origen importado. De ellos, cuatro corresponden a la PBA, con antecedentes de viaje a Brasil, Ecuador, México y República Dominicana, mientras que tres son de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con antecedentes de viaje a Perú y Brasil.

Además, dos casos se registran en Córdoba, uno en Santa Fe, también con antecedentes de viaje a Perú, y uno en Santa Cruz con antecedentes de viaje a Costa Rica. Se han acumulado 1.584 casos sospechosos, de los cuales 797 fueron descartados, 760 permanecen en estudio y 16 fueron clasificados como probables.

En lo que respecta a los casos de fiebre chikungunya, durante la última semana no se notificaron nuevos casos. Hasta ahora, solo se registra un caso en el departamento de Orán, provincia de Salta, con antecedentes de viaje a Bolivia.

A pesar de que el riesgo actual es bajo, el brote que afectó principalmente al NOA requiere mantener una vigilancia intensificada y continuar la búsqueda de chikungunya entre los casos de síndrome febril agudo inespecífico, prestando especial atención a la detección oportuna de posibles nuevos focos de transmisión.