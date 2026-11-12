Demoraron a 12 cuidacoches en las inmediaciones del predio de Colectividades

Un total de 12 cuidacoches fueron demorados durante la noche del miércoles en el marco del operativo de seguridad desplegado por la Fiesta Nacional de Colectividades, en el Parque Nacional a la Bandera. El procedimiento se realizó de manera conjunta entre la Policía de Santa Fe y agentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad.

Las intervenciones tuvieron lugar en Rioja al 700, avenida de la Libertad y Colón, y Santa Fe al 500, a partir de requerimientos de las áreas municipales. Los señalados fueron trasladados a la Jefatura de la Unidad Regional II para su identificación.

Las actuaciones estuvieron a cargo de personal de la División Judicial y se enmarcaron en el dispositivo diagramado por la Dirección de Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad. Posteriormente, los demorados quedaron a disposición de la Justicia.

Entre ellos se identificó a un hombre de 35 años que registraba antecedentes penales y dos condenas por distintos delitos, entre ellos robos, amenazas, daños y resistencia a la autoridad. Durante las verificaciones en sede policial se constató que el pedido de captura que registraba se encontraba sin efecto.