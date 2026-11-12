Demoraron a 12 cuidacoches en las inmediaciones del predio de Colectividades
El procedimiento se realizó durante la noche del miércoles en tres puntos de la zona céntrica, con intervención de la Policía de Santa Fe y agentes municipales.
12/11/2026 | 12:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Un operativo policial terminó con 12 cuidacoches demorados en Rosario
Un total de 12 cuidacoches fueron demorados durante la noche del miércoles en el marco del operativo de seguridad desplegado por la Fiesta Nacional de Colectividades, en el Parque Nacional a la Bandera. El procedimiento se realizó de manera conjunta entre la Policía de Santa Fe y agentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad.
Las intervenciones tuvieron lugar en Rioja al 700, avenida de la Libertad y Colón, y Santa Fe al 500, a partir de requerimientos de las áreas municipales. Los señalados fueron trasladados a la Jefatura de la Unidad Regional II para su identificación.
Las actuaciones estuvieron a cargo de personal de la División Judicial y se enmarcaron en el dispositivo diagramado por la Dirección de Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad. Posteriormente, los demorados quedaron a disposición de la Justicia.
Entre ellos se identificó a un hombre de 35 años que registraba antecedentes penales y dos condenas por distintos delitos, entre ellos robos, amenazas, daños y resistencia a la autoridad. Durante las verificaciones en sede policial se constató que el pedido de captura que registraba se encontraba sin efecto.
Lectura rápida
¿Cuántos cuidacoches fueron demorados? Un total de 12 cuidacoches fueron demorados.
¿Qué evento estaba en marcha durante el operativo? Se estaba llevando a cabo la Fiesta Nacional de Colectividades.
¿Dónde se realizaron las intervenciones? En Rioja al 700, avenida de la Libertad, Colón y Santa Fe al 500.
¿Quiénes llevaron a cabo el procedimiento? El procedimiento fue realizado por la Policía de Santa Fe y agentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad.
¿Qué se constató sobre uno de los demorados? Se identificó a un hombre de 35 años con antecedentes penales y dos condenas, aunque su pedido de captura se encontraba sin efecto.