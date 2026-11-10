Delincuente roba en verdulería de Neuquén tras hacer un boquete y queda filmado

En la madrugada del domingo, un hombre perpetró un robo en una verdulería de Centenario, Neuquén, utilizando un boquete que realizó en una de las paredes del local. Durante su incursión, sustrajo tanto productos como dinero en efectivo y se dio a la fuga tras amenazar a un vecino que se percató de sus acciones.

El hecho se registró en un comercio situado en la intersección de Cuba y Chacho Peñaloza. Según los informes de medios locales, el ladrón accedió inicialmente a dos departamentos deshabitados conectados al local y desde allí rompió una pared para ingresar al negocio.

Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron el momento en que el sospechoso, con parte del rostro cubierto, se movía por el local, revisando las heladeras y llenando una bolsa con diversos productos.

Entre los artículos robados se encontraban cigarrillos, hamburguesas y otros productos, además de una cantidad de dinero cuyo monto no ha sido especificado. Los ruidos ocasionados durante el robo llamaron la atención de un vecino que se acercó para investigar, pero el ladrón lo amenazó para evitar que interviniera, lo que le permitió escapar antes de que la Policía llegara al lugar.

Los efectivos de la Comisaría 52 fueron alertados y se presentaron en el sitio para verificar los daños y los artículos sustraídos. Aunque el sospechoso ya ha sido identificado y se le atribuyen antecedentes policiales, no se ha informado oficialmente sobre su arresto.