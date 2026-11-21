Del sábado inestable al domingo sin lluvias: qué pasará con el tiempo en Rosario
El SMN anticipa una máxima de 27 grados para este sábado, con posibles precipitaciones. Las condiciones mejorarían durante el domingo y el lunes.
21/11/2026 | 19:49Redacción Cadena 3
FOTO: Clima en Rosario.
En el marco de una jornada de sábado marcada por la inestabilidad y las alertas por tormentas, el pronóstico indica que Rosario tendrá este domingo una mejora en las condiciones climáticas.
Se espera un día sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que llegará a los 28 grados.
Según los pronósticos meteorológicos elaborados en base a los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el segundo día del fin de semana largo ofrecerá condiciones mucho más agradables, dejando atrás las lluvias y las tormentas que marcaron las últimas horas.
La jornada comenzará con una temperatura mínima de 16 grados durante la mañana, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 28 grados.
En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé nubosidad variable, con momentos de cielo algo y parcialmente nublado. No se esperan lluvias a lo largo del día.
El panorama favorable también se extenderá al feriado del lunes 23 de noviembre. Para esa jornada se anticipan temperaturas similares, con una mínima de 16 y una máxima de 28 grados, además de condiciones estables y sin precipitaciones previstas.
Lectura rápida
¿Qué se espera para el clima en Rosario este domingo? Se espera un día sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 28 grados.
¿Quién elaboró los pronósticos meteorológicos? Los pronósticos fueron elaborados en base a los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo comenzará a mejorar el clima en Rosario? La mejora en las condiciones climáticas se espera para este domingo.
¿Qué temperatura mínima se anticipa para la mañana? La temperatura mínima anticipada para la mañana es de 16 grados.
¿Cómo será el clima el lunes 23 de noviembre? Se anticipan condiciones estables, sin precipitaciones, y temperaturas similares a las de domingo, con mínimas de 16 y máximas de 28 grados.