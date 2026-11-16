Defensa de médico detenido en Lomas de Zamora solicita su liberación por abuso sexual

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- La defensa de un médico de 47 años, actualmente detenido en Lomas de Zamora por un presunto abuso sexual con acceso carnal en contra de una adolescente, ha solicitado su liberación al apelar la prisión preventiva dictada en su contra.

Los escritos fueron presentados el 10 de noviembre por el abogado Fernando Palazzo, quien solicita a la Cámara de Apelación y Garantías que revoque la prisión preventiva y disponga la excarcelación de su cliente. En caso de que esta solicitud no sea aceptada, la defensa pide como alternativa el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

En un documento separado, dirigido al juez del Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, la defensa argumentó el pedido de morigeración, destacando que el imputado no tiene antecedentes penales ni registros en comisarías, y cuenta con arraigo y apoyo familiar.

Además, según información de la Agencia Noticias Argentinas, no hay riesgo de fuga ni de obstrucción a la investigación. También se ha solicitado una audiencia para que el imputado pueda ser escuchado.

Los informes de la defensa

La solicitud se fundamenta en cuatro informes de parte. El primero es una evaluación psicológica realizada por el licenciado Tomas Stavisky, quien concluyó que el detenido presenta "un funcionamiento psíquico aparentemente organizado" y no muestra indicadores psicopatológicos significativos. Sin embargo, la defensa aclara que esta conclusión no determina si los hechos denunciados ocurrieron.

El mismo profesional analizó la forma en que se realizó la entrevista en Cámara Gesell a la adolescente, señalando ruidos externos y interrupciones durante la misma, así como la formulación de algunas preguntas. El informe no establece que el relato sea falso, y Stavisky no evaluó directamente a la joven, sugiriendo que el registro debe ser analizado en su totalidad.

Los otros informes incluyen pericias informáticas realizadas por la licenciada Karina Paola Viegas. Según la defensa, el video incluido en la causa muestra movimientos en un espacio común, pero no dentro de la habitación, y sostiene que no es el archivo original del sistema de cámaras, sino una grabación de la pantalla. Por lo tanto, argumenta que no se ha podido verificar su integridad.

Respecto a las conversaciones de WhatsApp presentadas en la causa, la perita indicó que fueron entregadas como capturas de pantalla, sin un análisis forense de los teléfonos, y que los mensajes analizados son de una semana después del hecho investigado, sin menciones explícitas al abuso.

Qué pide la defensa

En caso de que se conceda la prisión domiciliaria, la defensa propone varias condiciones: permanecer en su hogar con pulsera electrónica; prohibición absoluta de acercamiento y comunicación con la adolescente por cualquier medio; no contactar a testigos; y presentarse ante cada citación judicial.

En su recurso, el abogado afirmó que la prisión preventiva "no debe ser una consecuencia automática de la imputación penal". Asimismo, dejó planteada la reserva del caso federal.

Ahora, la Cámara deberá decidir si confirma la detención o accede a alguno de los pedidos realizados.