El futbolista Denis Rodríguez aceptó una prórroga de tres años para recibir el lote que compró en el barrio cerrado Damfield, en Funes, y desistió de la querella penal. En un escrito dirigido al Ministerio Público de la Acusación, el exfutbolista informó que llegó a un acuerdo con el Fideicomiso Damfield Funes, Ismael Villegas Kalac y Darío Maximiliano Fernández, y solicitó el archivo de las actuaciones.

Tras la presentación, se suspendió la audiencia imputativa prevista para este viernes 20 de noviembre. Fernández y Villegas Kalac, quienes habían pedido tiempo para formular una propuesta a Rodríguez, evitaron así ser imputados por presunta estafa en esa instancia. «No queda subsistente conflicto entre las partes», afirmó el comprador en el escrito presentado ante la Fiscalía, donde el fiscal Ramiro González Raggio tiene la investigación a su cargo.

El acuerdo, que el ex jugador de Newell’s y River alcanzó con el patrocinio de los abogados Martina Lianza y Martín Marini, deja entrever que los desarrolladores mantienen la expectativa de concluir la construcción del barrio privado pese a la clausura dispuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro y todos los ministros y el juicio que perdió en dos instancias en la Justicia Civil y Comercial. Actualmente, mantiene un nuevo pleito en el fuero Contencioso Administrativo.

Para la provincia, el proyecto es “inviable” por cuestiones hídricas y ambientales. En el juicio quedó claro que David SA tuvo permisos provisorios pero nunca definitivos para la obra.

Damfield atribuyó la demora a las decisiones de la Provincia

En el convenio firmado el jueves 19 de noviembre, Rodríguez y Davik S.A., fiduciaria de Damfield, sostuvieron que la suspensión de la obra y la posterior revocación de permisos, dispuestas por el Gobierno de Santa Fe y los organismos competentes a partir de julio de 2024, constituyen "hechos ilegítimos, imprevisibles e inevitables, ajenos a la voluntad de la vendedora y no imputables a ella".

Sobre esa base, ambas partes dejaron asentado que «la demora en la entrega del lote producida hasta la fecha no configura mora ni incumplimiento de su parte». La fiduciaria sostuvo que las medidas provinciales le impiden concluir las obras y que realizó gestiones administrativas y judiciales para recuperar los permisos. La Provincia clausuró el emprendimiento por su inviabilidad hídrica y ambiental.

El acuerdo también modificó la posición que Rodríguez había sostenido al denunciar. Según publicó Cadena 3 en octubre, el comprador planteó inicialmente que desconocía que al emprendimiento le faltaban autorizaciones definitivas. En el convenio declaró que «fue oportunamente informado del estado del emprendimiento al momento de contratar», incluida la aprobación pendiente del estudio de impacto ambiental y de los certificados de aptitud hídrica. También afirmó que «no ha existido delito penal alguno» y calificó la demora como «una cuestión de naturaleza exclusivamente civil».

El nuevo plazo para entregar el lote

La prórroga alcanza el lote que Rodríguez compró en agosto de 2023. El convenio fija el 19 de noviembre de 2029 como fecha máxima para entregar la posesión o tenencia precaria del terreno. Durante ese plazo, el comprador se comprometió a no iniciar nuevos reclamos por la demora.

Si el lote sigue sin entregarse al vencer la prórroga, Rodríguez deberá intimar a la fiduciaria y darle 30 días corridos para cumplir. Si tampoco hay entrega en ese plazo, podrá reclamar la devolución del capital consignado en el boleto, más una penalidad e intereses compensatorios. El acuerdo incluye una importante cifra en dólares, aunque las partes pactaron mantenerla bajo estructura confidencialidad. La fiduciaria tendrá 30 días corridos para pagar desde que reciba la notificación de la resolución del contrato.

Con información de Hernán Funes.