FOTO: Cuatro imputados en Salta por el uso indebido de equipos de un medio de comunicación

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- El fiscal Pablo Paz ha formalizado la imputación de cuatro individuos por el uso ilegal de equipos de televisión de un medio de comunicación en Salta, lo que ha generado un perjuicio económico a la empresa involucrada.

Recientemente, el fiscal amplió la investigación contra Félix Ramón Núñez, Manuel Alejandro Toledo y Manuel Jesús Toledo, quienes son considerados presuntos partícipes necesarios en el delito de defraudación por administración fraudulenta en detrimento de Multivisión Federal.

A Núñez se le imputan cuatro hechos, mientras que a Manuel Toledo se le atribuyen tres y a Manuel Jesús Toledo también cuatro. Durante la audiencia, uno de los acusados negó su implicación en los hechos.

La investigación se inició tras la denuncia de Javier Matus, apoderado de Multivisión Federal, quien reportó el faltante y uso no autorizado de equipos de transmisión y producción audiovisual que pertenecen a la compañía.

Asimismo, Miguel Alfonso Coronel está imputado como autor del mismo delito. Este ex empleado de la señal televisiva habría utilizado su acceso a los equipos para alquilarlos o venderlos a cambio de dinero.

Según destaca el Ministerio Público Fiscal de Salta, se investiga la participación de los tres imputados, quienes habrían solicitado y retirado equipos, coordinado su circulación y acordado contraprestaciones económicas, a sabiendas de que pertenecían a la empresa y no estaban autorizados para su uso.

Entre los equipos involucrados se encuentran transmisores inalámbricos Hollyland, mochilas de transmisión LiveU, cámaras, convertidores Blackmagic y otros dispositivos de alto valor utilizados en coberturas televisivas y eventos.

Como parte de las acciones investigativas, se llevaron a cabo allanamientos y se secuestraron equipos reconocidos como propiedad de la empresa denunciante. También se recopilaron registros de cámaras de seguridad, conversaciones de WhatsApp, comprobantes de transferencias bancarias, fotografías y material audiovisual, junto con informes periciales.