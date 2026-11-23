Cuándo es el próximo feriado y qué fines de semana largos quedan en 2026
Con el descanso de este lunes por el Día de la Soberanía Nacional en marcha, el calendario oficial todavía reserva dos oportunidades ideales para hacer una escapada antes de fin de año.
23/11/2026 | 09:06Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Después del feriado nacional de este lunes 23 de noviembre —trasladado desde el viernes 20 por el Día de la Soberanía Nacional—, el próximo descanso en el calendario oficial de Argentina será el lunes 7 de diciembre, dispuesto como día no laborable con fines turísticos en la antesala del martes 8 de diciembre, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
La combinación de ambas fechas permitirá disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, que se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.
El último feriado del calendario 2026 llegará el viernes 25 de diciembre, jornada inamovible por la celebración de Navidad. Al caer viernes, conformará el último fin de semana largo de tres días del año, del viernes 25 al domingo 27.
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De acuerdo con el cronograma oficial, las fechas que restan hasta el cierre del año son:
Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado nacional inamovible).
Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado nacional inamovible).
Lectura rápida
¿Cuál es el próximo feriado en Argentina? El próximo feriado será el lunes 7 de diciembre, un día no laborable con fines turísticos.
¿Qué fechas conforman el fin de semana extra largo? El fin de semana extra largo se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.
¿Cuándo es el último feriado del calendario 2026? El último feriado será el viernes 25 de diciembre, por la celebración de Navidad.
¿Qué feriados hay en diciembre? Las fechas son: lunes 7 de diciembre (día no laborable), martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) y viernes 25 de diciembre (Navidad).
¿Por qué se trasladó el feriado del 20 de noviembre? Se trasladó por el Día de la Soberanía Nacional.