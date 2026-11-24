La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, detuvo e imputó a un segundo sospechoso como coautor del homicidio del joven repartidor Mauro Quinteros, cometido en el barrio Alta Córdoba.

La medida se concretó esta madrugada en la Jefatura de Policía y se sumó al agravamiento de la calificación legal del expediente.

El detenido es un hombre mayor de edad de 21 años, vecino de barrio General Savio y cuya identidad y presunta participación en el crimen surgieron a partir de una serie de allanamientos y secuestros realizados en los últimos días.

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El giro en la investigación y la nueva imputación

Tras el avance de las medidas probatorias, la fiscalía dispuso modificar la carátula del caso hacia figuras penales más severas:

Robo calificado en grado de tentativa.

Homicidio calificado criminis causae.

Con esta nueva imputación, el segundo acusado quedó formalmente vinculado a la causa como coautor mientras continúan las actuaciones dispuestas por el fiscal Iván Rodríguez.