Crimen del repartidor en Alta Córdoba: cayó un segundo acusado y agravaron la causa
Detuvieron e imputaron a un mayor de edad como coautor del homicidio de Mauro Quinteros y la fiscalía agravó la imputación a homicidio criminis causa.
24/11/2026 | 09:00Redacción Cadena 3
FOTO: Mauro Quinteros, el repartidor asesinado en Alta Córdoba. (imagen mejorada con IA)
La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, detuvo e imputó a un segundo sospechoso como coautor del homicidio del joven repartidor Mauro Quinteros, cometido en el barrio Alta Córdoba.
La medida se concretó esta madrugada en la Jefatura de Policía y se sumó al agravamiento de la calificación legal del expediente.
El detenido es un hombre mayor de edad de 21 años, vecino de barrio General Savio y cuya identidad y presunta participación en el crimen surgieron a partir de una serie de allanamientos y secuestros realizados en los últimos días.
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El giro en la investigación y la nueva imputación
Tras el avance de las medidas probatorias, la fiscalía dispuso modificar la carátula del caso hacia figuras penales más severas:
Robo calificado en grado de tentativa.
Homicidio calificado criminis causae.
Con esta nueva imputación, el segundo acusado quedó formalmente vinculado a la causa como coautor mientras continúan las actuaciones dispuestas por el fiscal Iván Rodríguez.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el segundo sospechoso? La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6 detuvo e imputó a un segundo sospechoso como coautor del homicidio de Mauro Quinteros.
¿Quién es el fiscal a cargo del caso? El fiscal a cargo del caso es Iván Rodríguez.
¿Cuándo se realizó la detención? La detención se concretó esta madrugada en la Jefatura de Policía.
¿Dónde se cometió el homicidio? El homicidio se cometió en el barrio Alta Córdoba.
¿Por qué se agravó la calificación legal? La calificación legal se agravó debido al avance de las medidas probatorias en el caso.