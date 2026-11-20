Córdoba ya tiene calendario escolar para 2027: las fechas clave del próximo ciclo lectivo
El Ministerio de Educación de la Provincia aprobó el cronograma del próximo año, que contempla 190 días de actividad escolar.
20/11/2026 | 11:35Redacción Cadena 3
FOTO: Vuelta a clases en Córdoba: confirmaron el calendario escolar 2027 y el receso de invierno.
El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, aprobó el Calendario Escolar 2027, que establece el inicio de clases para el lunes 1 de marzo y su finalización el viernes 17 de diciembre en los niveles Inicial, Primario y Secundario.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 197/2026 y contempla un mínimo de 190 días efectivos de clases en las instituciones educativas de toda la provincia, en línea con los acuerdos del Consejo Federal de Educación.
El cronograma también fija las fechas de las vacaciones de invierno, que se extenderán del lunes 12 al viernes 23 de julio, con el regreso a las aulas previsto para el lunes 26 de ese mes.
/Inicio Código Embebido/
Amamos Argentina. La ciudad de Córdoba se prepara para disfrutar del 5° Festival del Acordeón con eje en el cuarteto
El evento se desarrollará el jueves 26 y viernes 27 de noviembre. Su organizador, Juan Sans, contó a Cadena 3 todos los detalles y deleitó a la audiencia con la música de su instrumento.
/Fin Código Embebido/
• Las principales fechas del calendario escolar 2027
Las actividades institucionales comenzarán el lunes 15 de febrero, cuando docentes y equipos directivos se reincorporen a los establecimientos educativos.
Entre el 16 y el 18 de febrero se desarrollarán las jornadas de Formación Situada, destinadas a la planificación pedagógica y la organización del trabajo escolar.
Por su parte, los exámenes previos y libres equivalentes se realizarán del 22 al 24 de febrero.
Los días 25 y 26 de febrero estarán destinados al período de ambientación para los estudiantes que ingresen por primera vez a los niveles Inicial, Primario y Secundario.
/Inicio Código Embebido/
La Mesa de Café. Qué cambia con la nueva ley de discapacidad que el Senado aprobó por unanimidad
La legislación establece un régimen permanente, conserva las pensiones no contributivas, actualiza los aranceles de las prestaciones y garantiza la cobertura médica de los beneficiarios.
/Fin Código Embebido/
• Qué pasará con el Nivel Superior
Para el Nivel Superior, el calendario establece también la reincorporación de docentes y directivos el 15 de febrero, mientras que las jornadas de organización pedagógica se desarrollarán entre el 16 y el 18 de ese mes.
El Seminario de Ingreso a la Educación Superior tendrá lugar del 1 al 31 de marzo, mientras que las clases de segundo, tercero y cuarto año comenzarán el 15 de marzo.
Las vacaciones de invierno coincidirán con las de los demás niveles, del 12 al 23 de julio, aunque el ciclo lectivo finalizará antes, el 26 de noviembre.
/Inicio Código Embebido/
Seguridad vial. Proponen bajar de 110 a 100 km/h la velocidad máxima en la Circunvalación de Córdoba
El concejal Marcos Vázquez explicó a Cadena 3 que trabaja en una iniciativa para reducir el límite permitido y prevenir siniestros viales. También planteó la necesidad de reforzar los controles de tránsito.
/Fin Código Embebido/
• El calendario para las instituciones de Régimen Especial
En los establecimientos comprendidos en el Régimen Especial, las clases comenzarán el 9 de agosto de 2027 y finalizarán el 5 de junio de 2028.
En estos casos, el receso escolar se extenderá desde el 22 de diciembre de 2027 hasta el 6 de enero de 2028.
Lectura rápida
¿Qué se aprobó? El Calendario Escolar 2027 en Córdoba.
¿Quién aprobó el calendario? El Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Educación.
¿Cuándo comienzan y terminan las clases? Inician el 1 de marzo y finalizan el 17 de diciembre.
¿Dónde se aplicará este calendario? En todas las instituciones educativas de la provincia de Córdoba.
¿Por qué se establecen 190 días de clases? Para cumplir con los acuerdos del Consejo Federal de Educación.