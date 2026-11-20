FOTO: Vuelta a clases en Córdoba: confirmaron el calendario escolar 2027 y el receso de invierno.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, aprobó el Calendario Escolar 2027, que establece el inicio de clases para el lunes 1 de marzo y su finalización el viernes 17 de diciembre en los niveles Inicial, Primario y Secundario.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 197/2026 y contempla un mínimo de 190 días efectivos de clases en las instituciones educativas de toda la provincia, en línea con los acuerdos del Consejo Federal de Educación.

El cronograma también fija las fechas de las vacaciones de invierno, que se extenderán del lunes 12 al viernes 23 de julio, con el regreso a las aulas previsto para el lunes 26 de ese mes.

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• Las principales fechas del calendario escolar 2027

Las actividades institucionales comenzarán el lunes 15 de febrero, cuando docentes y equipos directivos se reincorporen a los establecimientos educativos.

Entre el 16 y el 18 de febrero se desarrollarán las jornadas de Formación Situada, destinadas a la planificación pedagógica y la organización del trabajo escolar.

Por su parte, los exámenes previos y libres equivalentes se realizarán del 22 al 24 de febrero.

Los días 25 y 26 de febrero estarán destinados al período de ambientación para los estudiantes que ingresen por primera vez a los niveles Inicial, Primario y Secundario.

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• Qué pasará con el Nivel Superior

Para el Nivel Superior, el calendario establece también la reincorporación de docentes y directivos el 15 de febrero, mientras que las jornadas de organización pedagógica se desarrollarán entre el 16 y el 18 de ese mes.

El Seminario de Ingreso a la Educación Superior tendrá lugar del 1 al 31 de marzo, mientras que las clases de segundo, tercero y cuarto año comenzarán el 15 de marzo.

Las vacaciones de invierno coincidirán con las de los demás niveles, del 12 al 23 de julio, aunque el ciclo lectivo finalizará antes, el 26 de noviembre.

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• El calendario para las instituciones de Régimen Especial

En los establecimientos comprendidos en el Régimen Especial, las clases comenzarán el 9 de agosto de 2027 y finalizarán el 5 de junio de 2028.

En estos casos, el receso escolar se extenderá desde el 22 de diciembre de 2027 hasta el 6 de enero de 2028.