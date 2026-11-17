FOTO: Junior Achievement: Córdoba se prepara para una cita especial por el futuro de 1.500 jóvenes.

Prepararse para una primera entrevista laboral, aprender a administrar su dinero o descubrir una capacidad que desconocía puede cambiar la manera en que un joven imagina su futuro. Con ese horizonte, Noche de los Héroes 2026 tiene una meta concreta: contribuir a que 1.500 estudiantes accedan a programas de empleabilidad y educación financiera.

El encuentro y cena anual de Junior Achievement Córdoba reunirá a referentes del ecosistema empresarial, organizaciones y personas que acompañan su misión educativa. La propuesta combina un espacio para vincularse, reconocer a quienes se comprometen con los jóvenes y sumar nuevos aliados.

“Muchos recordamos a alguien que confió en nosotros y nos abrió una puerta cuando estábamos empezando. Queremos que más jóvenes tengan esa posibilidad. Por eso invitamos a quienes ya nos acompañan y a quienes todavía no se acercaron a Junior Achievement, que puedan unirse y acompañarnos a generar un impacto necesario en toda la provincia. Nos encantaría compartir esta noche con cada uno de los empresarios, referentes y líderes que creen en los jóvenes y juntos construir más y mejores oportunidades para ellos”, expresa Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba.

La pregunta que identifica esta edición invita a dar un paso personal. Cada empresa, organización y participante puede encontrar una forma de involucrarse en experiencias educativas que ayuden a los estudiantes a reconocer sus capacidades y prepararse para el mundo del trabajo.

Una comunidad que hace posible esta noche

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Bancor, Stellantis, Aguas Cordobesas, Coca Cola Andina, Fundación Banco de Córdoba, GPL Grupo Pro Lider, Secretaría de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Lotería de Córdoba, Pavone, Sancor Salud, VS Oncativo, Carpano, Cúpula Bizz, Darwoft, Grido, Grupo Canter, Instituto Modelo de Cardiología y Fundación Cardiológica de Córdoba para la Asistencia, Docencia e Investigación Médica, Manager 2 MAX, Panda Merchandising, Proaco, Teleprom, Universidad Siglo 21, Atrezzo, Bacar, Blangino, Dulcor, Ecogas, Estudio Martinez Wehbe y Asoc, Grupo Don Elias, Hins, Howard Johnson Villa Carlos Paz, Ich Datos, Interlínea, Kazaro, Kolektor, Lisicki Litvin y Abelovich, MB Equipamiento, Mediterránea Seguros, Mundos E, Paracaidismo Alta Gracia, Parque Industrial, Logístico y Tecnológico de Villa María, Pinares Panorama, Taiana Propiedades, Universos Gimenez, Victec, Veintidós.

Su participación expresa el compromiso de una comunidad que elige involucrarse para que más jóvenes de Córdoba puedan acceder a oportunidades educativas.

La convocatoria está abierta a quienes quieran sumarse por primera vez y a quienes ya forman parte de la comunidad de Junior Achievement Córdoba. Se puede participar con tarjetas individuales o una opción dupla para asistir con un acompañante, además de alternativas para empresas y organizaciones.

Se ofrecen pago por transferencia y opciones en cuotas. Para conocer las propuestas y reservar un lugar, las personas interesadas pueden comunicarse con: Luisina Rodríguez · Directora de Desarrollo Institucional [email protected] WhatsApp: 351 300 9078

El 18 de noviembre, Córdoba vuelve a encontrarse por la educación. La pregunta queda abierta para cada uno: ¿Y si no sos vos, quién?

Acerca de Junior Achievement

Junior Achievement es una de las ONG más grandes del mundo. A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, habilidades digitales, formación para el trabajo y emprendimiento, empodera a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus comunidades.

Con más de 100 países miembros, la red de Junior Achievement está potenciada por más de 500.000 voluntarios y mentores, quienes sirven a 12 millones de jóvenes alrededor del mundo cada año. Junior Achievement fue nominada por 5to año consecutivo al Premio Nobel de la Paz por su compromiso social en el planeta.

En Argentina, opera desde 1991 y cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe; alcanzando con sus programas a más de 1.100.000 estudiantes de todo el país.