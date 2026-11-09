FOTO: Córdoba se prepara para la misa de León XIV en medio de pronósticos de lluvias

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- El papa León XIV oficiará en la mañana del martes una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, en medio de un pronóstico que incluye chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas en la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias podrían ser vistas por algunos fieles como una señal positiva, sin embargo, si las condiciones climáticas se cumplen, esto podría complicar el traslado de quienes deseen asistir a la ceremonia en FAdeA.

A pesar de las inclemencias, es probable que la fe de los asistentes no se vea mermada, similar a lo que ocurre durante la Peregrinación Juvenil a la Basílica de Luján, donde la devoción prevalece ante las adversidades climáticas.

El SMN anticipó chaparrones en la mañana del martes y tormentas aisladas en la tarde, mejorando hacia la noche.

Los vientos se prevén del norte, rotando al noreste, con temperaturas que oscilarán entre los 15 grados como mínima y 27 grados como máxima.

En contraste, el clima en Capital Federal y sus alrededores será diferente, sin pronósticos de lluvias y con un cielo que se espera sea parcialmente nublado a mayormente nublado.

Tras su visita a Córdoba, León XIV se dirigirá nuevamente a CABA, donde a las 20:15 liderará una vigilia masiva de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo.

Según el SMN, en la Capital se espera un cielo mayormente nublado, vientos del norte rotando al noreste, y temperaturas que irán de 16 a 26 grados.

Por lo tanto, las condiciones climáticas en la Capital Federal serán más favorables durante la continuidad de la visita del Sumo Pontífice a Argentina.