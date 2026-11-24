El Ministerio de Salud de Córdoba ha confirmado los primeros dos casos importados de dengue en la provincia, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar las medidas de prevención. Los pacientes, un hombre de 48 años y una mujer de 29 años, tienen antecedentes de viaje a República Dominicana y México, respectivamente, y ambos presentan una evolución favorable.

La confirmación de los casos fue realizada por el Laboratorio Central, que activó las acciones de bloqueo necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. En este contexto, las autoridades han hecho hincapié en la importancia de sostener las medidas de prevención en los hogares, especialmente en lo que respecta a la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, conocido por ser el transmisor del dengue, chikungunya y zika.

Para reducir la presencia del mosquito, se recomienda eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, mantener patios y jardines limpios, y limpiar diariamente los bebederos de animales. Además, es fundamental rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda o lavarlos a diario, así como limpiar canaletas y desagües de lluvia.

Las autoridades también sugieren reforzar los cuidados personales para evitar las picaduras, utilizando repelente y aplicándolo de acuerdo con las indicaciones del producto, así como usar ropa que cubra brazos y piernas, preferentemente de colores claros. Es importante que, ante la aparición de síntomas como fiebre, malestar general, dolor muscular o articular, se consulte a un centro de salud, informando sobre cualquier antecedente de viaje.

La campaña de vacunación contra el dengue sigue activa en la provincia, dirigida a personas de entre 15 y 59 años que residen en 13 departamentos priorizados. Las dosis están disponibles en los vacunatorios de hospitales provinciales y en centros de salud municipales. El esquema de vacunación contempla dos dosis y no es necesario haber tenido dengue previamente para recibirla. Además, la provincia mantiene diversas estrategias de vigilancia y prevención dentro de su plan de contingencia para enfermedades transmitidas por mosquitos.