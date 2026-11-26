FOTO: Córdoba: detienen a cuatro hombres que intentaban sustraer cables de telefonía en un barrio local

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- Cuatro hombres fueron arrestados en la ciudad de Córdoba, cuando intentaban sustraer cables subterráneos, haciéndose pasar por empleados de una empresa de telefonía, según informaron las autoridades locales.

El operativo se activó tras recibir un aviso sobre la presencia de cuatro individuos sospechosos que estaban despojando cables en la vía pública. Los efectivos policiales se dirigieron a José Guardado al 200, en el barrio Las Flores de la capital provincial.

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron la sustracción de aproximadamente dos metros de cable y procedieron a la detención de cuatro hombres de 30, 32, 42 y 53 años. Asimismo, se incautó una Renault Kangoo, cinco cascos de protección laboral, una escalera, una amoladora, una sierra a batería, indumentaria de trabajo y diversas herramientas.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.