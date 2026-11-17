Córdoba: buscan a dos hermanas desaparecidas de 12 y 11 años
Se trata de Mía Azul y Alma Celeste Luna, quienes no han sido vistas desde hace varios días. Se solicita colaboración para dar con su paradero.
FOTO: Córdoba: buscan a dos hermanas desaparecidas de 12 y 11 años
El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba ha emitido un llamado urgente para localizar a dos hermanas de 12 y 11 años que se encuentran desaparecidas. Las autoridades piden la colaboración de la comunidad para ayudar en la búsqueda de Mía Azul Luna, de 12 años, y su hermana Alma Celeste Luna, de 11 años.
Mía mide aproximadamente 1.40 metros de altura, tiene una contextura delgada, cabello castaño claro que lleva a la altura de los hombros y con flequillo recto. Por su parte, Alma tiene una estatura de alrededor de 1.30 metros, también de contextura delgada, con cabello oscuro que llega a los hombros y flequillo recto.
Las personas que tengan información sobre su paradero pueden dirigirse a la Unidad Territorial Integrada 14, situada en la calle Bolevar Los Alemanes 6778, en el barrio Argüello Norte de la ciudad de Córdoba. También se puede contactar a los números telefónicos 4481016 INTERNO 34661 / 34662 / 34663 / 34664, o acercarse a cualquier dependencia policial o judicial.
Lectura rápida
¿Qué ha sucedido?
Dos hermanas de 12 y 11 años están desaparecidas en Córdoba.
¿Quiénes son las desaparecidas?
Las hermanas se llaman Mía Azul y Alma Celeste Luna.
¿Cuándo se reportó la desaparición?
La búsqueda se solicitó de manera urgente en los últimos días.
¿Dónde pueden aportar información?
En la Unidad Territorial Integrada 14 en Córdoba o cualquier comisaría.
¿Cómo son las niñas físicamente?
Mía mide 1.40 mts, pelo castaño claro; Alma mide 1.30 mts, pelo oscuro.
[Fuente: Noticias Argentinas]