El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba ha emitido un llamado urgente para localizar a dos hermanas de 12 y 11 años que se encuentran desaparecidas. Las autoridades piden la colaboración de la comunidad para ayudar en la búsqueda de Mía Azul Luna, de 12 años, y su hermana Alma Celeste Luna, de 11 años.

Mía mide aproximadamente 1.40 metros de altura, tiene una contextura delgada, cabello castaño claro que lleva a la altura de los hombros y con flequillo recto. Por su parte, Alma tiene una estatura de alrededor de 1.30 metros, también de contextura delgada, con cabello oscuro que llega a los hombros y flequillo recto.

Las personas que tengan información sobre su paradero pueden dirigirse a la Unidad Territorial Integrada 14, situada en la calle Bolevar Los Alemanes 6778, en el barrio Argüello Norte de la ciudad de Córdoba. También se puede contactar a los números telefónicos 4481016 INTERNO 34661 / 34662 / 34663 / 34664, o acercarse a cualquier dependencia policial o judicial.