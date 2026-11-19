La provincia de Córdoba continuará con condiciones de inestabilidad durante este jueves 19 y viernes 20 de noviembre, con pronóstico de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. La advertencia del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA) alcanza a gran parte del territorio provincial.

Según informó el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC), la presencia de aire cálido y húmedo favorecerá el desarrollo de tormentas que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible granizo.

Durante este jueves, los fenómenos podrían avanzar de manera irregular desde el sur provincial hacia sectores del centro, norte y este de Córdoba.

La advertencia del SIPA rige desde las 9 de este jueves hasta las 12 del viernes 20 de noviembre. El organismo anticipó que las condiciones de inestabilidad persistirán durante la madrugada y la mañana del viernes, con precipitaciones de distinta intensidad según la región.

El mal tiempo también podría extenderse al fin de semana largo. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla para el sur de Córdoba durante la tarde del sábado.

El informe provincial advirtió, además, sobre la posibilidad de crecidas repentinas de ríos y arroyos como consecuencia de las precipitaciones intensas.

Las tormentas también podrían ocasionar dificultades para circular por rutas y caminos, debido a la reducción de la visibilidad y la presencia de calzadas resbaladizas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los organismos oficiales y extremar las precauciones al circular por las zonas afectadas.

Desde el SIPA indicaron que los pronósticos serán actualizados periódicamente de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

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