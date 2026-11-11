Córdoba al horno: se vienen máximas de 36° antes del golpe de aire fresco y tormentas

Córdoba vivirá tres jornadas consecutivas de calor sofocante con temperaturas que superarán ampliamente los 30 grados, antes del ingreso de un frente frío que traerá tormentas intensas y un alivio definitivo hacia el fin de semana, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pico del mini verano se sentirá entre este jueves y el viernes. Para la jornada del jueves, se prevé un cielo completamente despejado con una mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 35°C.

El termómetro tocará su techo el viernes, cuando la máxima trepe a los 36°C (con 21°C de mínima); sin embargo, hacia la tarde-noche la inestabilidad irá en aumento, alcanzando un 80% de probabilidad de tormentas.

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El cambio de tiempo se consolidará durante el fin de semana con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones generalizadas:

Sábado: la máxima bajará a 30°C y la mínima será de 20°C, con un 90% de probabilidad de tormentas.

Domingo: el aire frío se instalará con fuerza, dejando una máxima de apenas 25°C y una mínima de 18°C, manteniéndose un 90% de probabilidad de lluvias y tormentas.