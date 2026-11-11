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Córdoba al horno: se vienen máximas de 36° antes del golpe de aire fresco y tormentas

El calor extremo apretará a la provincia con marcas veraniegas hasta el viernes. Sin embargo, el fin de semana llegará un marcado descenso térmico con lluvias de hasta el 90% de probabilidad.

11/11/2026 | 07:58Redacción Cadena 3

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Córdoba vivirá tres jornadas consecutivas de calor sofocante con temperaturas que superarán ampliamente los 30 grados, antes del ingreso de un frente frío que traerá tormentas intensas y un alivio definitivo hacia el fin de semana, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pico del mini verano se sentirá entre este jueves y el viernes. Para la jornada del jueves, se prevé un cielo completamente despejado con una mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 35°C. 

El termómetro tocará su techo el viernes, cuando la máxima trepe a los 36°C (con 21°C de mínima); sin embargo, hacia la tarde-noche la inestabilidad irá en aumento, alcanzando un 80% de probabilidad de tormentas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El cambio de tiempo se consolidará durante el fin de semana con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones generalizadas:

Sábado: la máxima bajará a 30°C y la mínima será de 20°C, con un 90% de probabilidad de tormentas.

Domingo: el aire frío se instalará con fuerza, dejando una máxima de apenas 25°C y una mínima de 18°C, manteniéndose un 90% de probabilidad de lluvias y tormentas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrirá en Córdoba? Tres jornadas de calor sofocante con temperaturas superiores a 30 grados, seguidas de un frente frío con tormentas.

¿Quién lo anunció? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el cambio de tiempo.

¿Cuándo será el pico de calor? Entre este jueves y viernes, con máximas de 35°C y 36°C respectivamente.

¿Dónde se esperan tormentas? En Córdoba, especialmente hacia la tarde-noche del viernes y durante el fin de semana.

¿Por qué se prevén tormentas? Debido a la inestabilidad que aumentará con la llegada del frente frío.

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