FOTO: Coordinación entre Parques Nacionales y Emergencias para combatir incendios en la Patagonia

Buenos Aires, 20 noviembre (NA) – La Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencias coordinaron en Tierra del Fuego estrategias de prevención y combate de incendios forestales para la temporada 2026-2027.

El encuentro técnico se desarrolló durante la mañana en la Intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego, donde se compartieron criterios y se analizaron recursos y oportunidades de coordinación efectiva ante el inicio de la temporada de incendios forestales en la región.

La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, y el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad Nacional, Santiago Hardie.

También participaron representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con asiento en Tierra del Fuego: el coronel del Ejército Argentino Juan Miguel Albornoz; el prefecto José Carlos Delavalle; y el jefe del Escuadrón Ushuaia de Gendarmería Nacional, comandante Diego Fretes.

Álvarez destacó el trabajo estratégico coordinado con la AFE y las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nación en distintos escenarios críticos del país, y sostuvo que "ante cada crisis la planificación y la organización operativa son fundamentales para sostener las estrategias de mitigación y contención de las emergencias".

En ese marco, señaló que Parques Nacionales reforzará para esta temporada las Brigadas de Combate de Incendios e incrementará la capacidad logística con la provisión de nuevo equipamiento técnico, herramientas e innovación tecnológica.

El esquema de trabajo incluyó exposiciones institucionales sobre áreas temáticas específicas, un balance de la temporada anterior y una actualización de los esquemas de gestión y enlaces operativos para la temporada 2026-2027.

Además, se analizaron mapas de riesgo, escenarios climáticos y mecanismos de coordinación interinstitucional, junto con sistemas de comunicaciones, recursos humanos, equipamiento, maquinaria y medios aéreos destinados al despliegue territorial.

Finalmente, se abordaron estrategias y campañas de comunicación y prevención de incendios forestales y de interfase, además de medidas de manejo preventivo del territorio, como reducción de cargas de combustible, limpieza y tratamientos silviculturales.