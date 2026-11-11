FOTO: Continúa el juicio por la desaparición de Loan: testimonios clave de gendarmes y peritos

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- El juicio oral relacionado con la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes avanza este miércoles con la declaración de gendarmes, peritos, testigos y una trabajadora social que entrevistó a dos menores.

La audiencia está programada para hoy a las 08.30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se anticipa una jornada extensa dado que se presentarán un total de nueve testigos, según confirmaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

Entre los gendarmes que participarán se encuentran Horacio Américo Insfrán, Gonzalo Gabriel Gómez y Víctor Martín Recalde, quienes realizaron rastrillajes y un allanamiento el 30 de junio de 2024. Además, comparecerá Leonardo Hernán Moya, quien estuvo a cargo de un informe vehicular.

También brindarán su testimonio los peritos del Instituto Médico Forense y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, Jorge Sebastián Reimer y Florencia Denise Esquivel, quienes elaboraron un informe el 1° de julio de ese año.

Entre los testigos se encuentran Sandra Inés Sánchez y Verónica Elizabeth Pedrini, quienes verificaron las acciones de la Prefectura en el Hotel Despertar del Iberá.

Por último, se espera la declaración de Carina Elizabeth Pedrini, Licenciada en Trabajo Social, quien acompañó y entrevistó a los menores A.M.B. y J.A.B.

Los acusados

Los imputados en este caso son la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan, Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y su pareja Daniel "Fierrito" Ramírez, quienes están señalados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, tras participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina y ser visto por última vez en un naranjal.

Además, otros diez acusados están siendo investigados por supuestos delitos como el desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad. Entre ellos se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.