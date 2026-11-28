El número de sorteo 41421, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo este sábado 28 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7179, que se interpreta tradicionalmente como A primera (ladrón).

1° 7279

2° 0345

3° 7337

4° 3907

5° 9819

6° 5986

7° 8439

8° 6570

9° 9632

10° 3645

11° 9338

12° 7303

13° 9730

14° 3042

15° 6818

16° 2270

17° 9612

18° 8710

19° 7213

20° 8237

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 41421 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El sábado 28 de noviembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?

El número a la cabeza fue 7279.

¿Qué significa el número a la cabeza?

Se interpreta como A primera (Ladrón).

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.