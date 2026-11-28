Conocé los números ganadores de La Previa de este sábado 28 de noviembre
El sorteo número 41421 de La Previa se realizó este 28 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7279, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Ladrón)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41421, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo este sábado 28 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7179, que se interpreta tradicionalmente como A primera (ladrón).
1° 7279
2° 0345
3° 7337
4° 3907
5° 9819
6° 5986
7° 8439
8° 6570
9° 9632
10° 3645
11° 9338
12° 7303
13° 9730
14° 3042
15° 6818
16° 2270
17° 9612
18° 8710
19° 7213
20° 8237
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41421 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 28 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7279.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Ladrón).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.