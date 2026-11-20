FOTO: Salta: conmoción por femicidio y suicidio de un policía; el municipio despide al acusado en redes

Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) – La Justicia de Salta se encuentra investigando un femicidio seguido de suicidio, un hecho que ha generado una fuerte reacción en la comunidad de Chicoana. Esto se debe a que el municipio decidió despedir al acusado a través de sus redes sociales oficiales.

El trágico suceso tuvo lugar el jueves por la tarde, cuando Denis Viñabal, de 27 años, asistía a una audiencia en el Centro de Mediación de Chicoana, donde también se encontraba su ex pareja, el policía provincial Carlos Enrique Pascal.

Según las primeras informaciones, el acusado ingresó al edificio y, utilizando su arma reglamentaria, asesinó a Viñabal antes de huir del lugar. Tras una intensa búsqueda, fue encontrado gravemente herido en un área descampada.

A pesar de ser trasladado en código rojo al hospital local, los médicos confirmaron su fallecimiento. La causa ha sido asignada a la fiscal María Luján Sodero, quien investiga el caso como un femicidio seguido de suicidio.

La fiscal se trasladó a Chicoana para coordinar las tareas de investigación, que incluyen el trabajo del personal de Criminalística y la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Además, se dispuso el traslado de los cuerpos al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar las autopsias.

Mientras la investigación avanza, una publicación en las redes sociales del municipio ha generado un fuerte repudio entre los vecinos. En su cuenta oficial, el municipio subió un flyer de despedida a Pascal, que incluía su nombre completo, fechas de nacimiento y fallecimiento, y un mensaje de condolencias firmado por el intendente Esteban Ivetich.

La decisión de homenajear al femicida ha provocado una oleada de comentarios en contra de la publicación, con cientos de reacciones que expresan el descontento de la comunidad por el accionar del municipio.