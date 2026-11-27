Buenos Aires, 27 noviembre (NA) – El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ha ratificado la condena de tres años de prisión condicional contra el ganadero Ricardo La Regina por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes entre agosto y diciembre de 2021, lo que marca un hito en la Justicia Ambiental en Argentina.

Este fallo del máximo tribunal provincial respalda la sentencia inicial y la confirmación realizada por la Cámara Penal, tras desestimar la impugnación presentada por la defensa.

La investigación, liderada por la fiscal Florencia Gómez, comenzó a fines de noviembre de 2021. En el expediente se evidenció que la masacre de pingüinos ocurrió en un área de Punta Clara, al norte de Punta Tombo, en la Área de Patagonia Azul, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las acciones de La Regina incluyeron desmontes, aperturas de caminos y remoción de suelo, afectando gravemente las zonas de alta densidad de nidos y reproducción de los pingüinos.

Por primera vez en un caso penal se emplearon imágenes satelitales y estudios cartográficos, lo que permitió a la fiscalía demostrar la magnitud de los daños y su impacto ambiental.

El tribunal acreditó, mediante la presentación de pruebas, los hechos y la responsabilidad penal del acusado. El 20 de noviembre de 2024, un tribunal de Rawson ya había condenado a La Regina por daño agravado y crueldad animal, además de ordenar el decomiso de la retroexcavadora utilizada en los trabajos.

El 21 de mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew ratificó la sentencia y desestimó los planteos de nulidad de la defensa. La etapa final se llevó a cabo ante el Superior Tribunal, donde el 21 de abril de 2026 se realizó la audiencia de impugnación extraordinaria. La defensa solicitó la revocación del fallo, mientras que la fiscalía y las partes querellantes pidieron que se mantuviera la decisión de los tribunales inferiores.

Tras la deliberación de los jueces, se confirmó la condena. El comunicado del Ministerio Público Fiscal de Chubut destaca que este proceso ha abierto un debate sobre la propiedad privada y la responsabilidad penal por daños a los ecosistemas y especies silvestres, mostrando que una investigación ambiental rigurosa puede llevar a juicio.