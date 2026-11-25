Buenos Aires, 25 noviembre – Cuatro nuevos casos de Mpox (viruela símica) han sido confirmados en el país, según un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Este reporte detalla que dos de los casos corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos a la provincia de Buenos Aires.

El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, revela que dos de los casos pertenecen al clado Ib, y uno de ellos tiene antecedente de viaje. Con estos nuevos registros, el total asciende a 22 casos confirmados y 125 notificados en lo que va de 2026.

El 91% de los casos reportados en el año se concentran en la región Centro del país, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderando con 12 casos, seguida por la provincia de Buenos Aires con 5, y otros casos en Córdoba (3), San Juan (1) y Río Negro (1).

De los 22 casos analizados, 21 corresponden a hombres y uno a una mujer, con un rango de edad que va de 21 a 53 años. Entre los pacientes que reportaron antecedentes epidemiológicos (12), el principal factor asociado han sido las relaciones sexuales con hombres, con un total de 10 casos.

En respuesta a la situación actual, el Ministerio de Salud de la Nación ha implementado el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para Mpox 2025–2026, que incluye la creación de la Red Nacional de Diagnóstico de Mpox. Esta red está compuesta por más de 40 laboratorios públicos y privados distribuidos en las 24 jurisdicciones del país.

De los laboratorios involucrados, 24 son de referencia jurisdiccionales, los cuales realizan diagnósticos genéricos y envían el 100% de las muestras positivas al Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán" para su caracterización genómica. Desde su establecimiento, la red ha analizado 447 casos sospechosos en 23 provincias, identificando 182 positivos en 9 jurisdicciones.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud enfatiza la importancia de mantener la vigilancia genómica integrada, agilizar la derivación de muestras y reforzar el rastreo de contactos estrechos para evitar posibles cadenas de transmisión local.