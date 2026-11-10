Condenaron a dos personas por la toma y los actos de intimidación contra las empresas Razzini

FOTO: La empresa Razzini estuvo bloqueada por el Sindicato de Camioneros durante 3 meses en 2020

Dos personas fueron condenadas a dos años y tres meses de prisión condicional por el delito de turbación de la posesión, en perjuicio de las empresas Razzini Materiales y Razzini Industrial SRL. El fallo fue dictado este martes 10 de noviembre en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario. Una tercera persona acusada resultó absuelta por aplicación del beneficio de la duda.

El tribunal, integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre, dispuso que los condenados cumplan reglas de conducta durante el mismo plazo de la pena. Según la acusación del fiscal Germán Mazzoni, los hechos ocurrieron entre el 8 y el 29 de junio de 2020, cuando se realizaron acciones de amedrentamiento y actos de fuerza contra las empresas.

La investigación sostuvo que esas acciones buscaban impedir el funcionamiento de las firmas y obstaculizaban el ingreso y egreso de camiones destinados a la carga y descarga de materiales, en contra de la voluntad de sus titulares. La acusación también incluyó un episodio ocurrido el 25 de junio de ese año, cuando dos de los imputados habrían amenazado a una persona para que no interviniera en el conflicto con las empresas.

De acuerdo con la fiscalía, durante ese episodio uno de los acusados manifestó que le provocaría lesiones a la víctima y a integrantes de su entorno, con el objetivo de intimidarla y evitar que actuara libremente. Por ese hecho también se había formulado una acusación por amenazas.