FOTO: Condenan a violinista en Santa Fe por atropellar y matar a un motociclista en estado de ebriedad

Santa Fe, 11 de noviembre (NA) -- Emiliano Billoud, un conocido violinista de la ciudad santafesina de Esperanza, fue condenado este martes a ocho años de prisión efectiva, acusado de 'homicidio simple' por haber matado a un motociclista, a quien atropelló en estado de ebriedad en septiembre de 2023.

La jueza Susana Luna encontró culpable al músico de 29 años, por haber provocado la muerte de Sebastián Nagel, tras haberlo embestido y arrastrado por las calles de Esperanza, ubicada a unos 170 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe, la capital provincial.

El accidente se produjo en la madrugada del 5 de septiembre de 2023, en el cruce de Moreno y Cullen, donde Billoud -al mando de una camioneta Toyota Hilux-, atropelló a Nagel, quien conducía una motocicleta, y lo arrastró unos 50 metros, hasta que impactó contra otro vehículo.

Asimismo, y según confirmó la fiscalía, Billoud circulaba por calle la Moreno -de sur a norte- a 90 kilómetros por hora en una zona en la cual no podía ir a más de 30.