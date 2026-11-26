Buenos Aires, 26 noviembre (NA) – Un tribunal de La Plata ha condenado a tres individuos a penas que oscilan entre 11 y 12 años de prisión por su participación en el secuestro extorsivo de un empresario de Lomas de Zamora en marzo de 2024.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral Federal N°2, que accedió a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, y encontró a los acusados culpables de secuestro extorsivo agravado debido al número de implicados y a que se realizó un pago durante el hecho. El empresario fue mantenido cautivo durante aproximadamente una hora y media la noche del 25 de marzo de 2024. Además, los condenados también fueron hallados culpables del robo de la camioneta Dodge RAM de la víctima, agravado por el uso de un arma de fuego y por la ejecución del delito en grupo.

Las sentencias fueron impuestas a Leandro Agustín Saracho, quien recibió 11 años de prisión, mientras que Leandro Oscar Ramírez y Elio Joel Miranda Arrúa fueron condenados a 12 años, aunque sus penas se unificaron en una única de 14 años y 6 meses, que incluye una condena previa por homicidio simple en grado de tentativa.

Antes de que se emitiera el veredicto, los acusados ofrecieron sus últimas palabras mediante la aplicación Zoom desde los penales donde cumplen prisión preventiva. Saracho solicitó ser juzgado por sus acciones, tratando de desvincularse del secuestro y centrándose en el robo de la camioneta. En contraste, Ramírez y Miranda Arrúa se declararon inocentes.

Según la acusación, el secuestro comenzó cuando la víctima se aproximaba a la casa de su hijo de 6 años. Mientras el niño observaba, un automóvil Volkswagen Fox gris, con cinco individuos a bordo, lo interceptó y, apuntándolo con armas, lo obligaron a descender de su camioneta y lo subieron al vehículo. Uno de los cómplices se hizo cargo de la camioneta.

El niño, al ver lo ocurrido, le informó a su madre, ex pareja de la víctima, que "se llevaron a papá". La mujer, que había notado la llegada de la camioneta, se había retirado a su casa, pero al escuchar el motor acelerando nuevamente, salió y observó cómo el vehículo se alejaba con un desconocido al volante. Durante el juicio, relató que pudo ver un auto gris que los seguía.

Gracias al testimonio de la víctima, la fiscalía descubrió que los captores, mientras llevaban a la víctima, tomaron su celular con la intención de localizar dinero en sus aplicaciones y objetos de valor en las fotografías. Le manifestaron que lo llevarían a su casa y lo golpearon.

El rescate y la liberación del empresario se llevaron a cabo alrededor de las 23.00 horas en el centro del Barrio 1-11-14, en el Bajo Flores. La hermana de la víctima, junto a su esposo, llevó el dinero y un reloj hasta la intersección de las avenidas Riestra y Coronel Esteban Bonorino, siguiendo las indicaciones que los captores compartieron por teléfono.

"Al llegar a la villa, le indicaron que bajara las ventanillas y que pusiera las manos en el volante. Pudo observar una camioneta Amarok blanca con dos personas a bordo, que lo miraron. Le dijeron que levantara la cabeza y pusiera las manos en el volante, advirtiéndole que si no lo hacía, lo matarían", detalló la fiscal.

La misma noche del secuestro, Saracho fue arrestado cuando intentó huir en la camioneta RAM y chocó contra un poste en la intersección de las calles Recondo y Plumerillo. Tras el choque, Saracho se entregó a la policía. En el interior de la camioneta se encontraron guantes, precintos y un revólver Colt, calibre .38, que estaba listo para disparar. Posteriormente, en el allanamiento de su domicilio, se hallaron municiones del mismo calibre. La víctima y otros testigos identificaron a Saracho en una rueda de reconocimiento.

La identificación de Leandro Oscar Ramírez y Elio Joel Miranda Arrúa como los autores del secuestro fue el resultado de un exhaustivo trabajo de análisis de registros telefónicos y comunicaciones, presentado en el juicio por el auxiliar fiscal de la UFECO, Ignacio Rueda, quien ilustró su exposición con un gráfico que mostraba los datos de la víctima.