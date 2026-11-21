FOTO: Condenan a hombre por atacar a vecino y disparar contra su madre en Buenos Aires

Buenos Aires, 21 de noviembre -- Un hombre ha sido condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva por golpear a un vecino con un matafuego tras serle negada la entrada a una fiesta privada y, días después, disparar tres veces contra la madre de la víctima. Este violento episodio tuvo lugar en el Barrio Rodrigo Bueno de la Ciudad de Buenos Aires.

La sentencia fue resultado de un juicio abreviado gestionado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°14 del Ministerio Público Fiscal porteño, liderada por Paulo Gaspani, y fue ratificada por el juez subrogante del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°23, Ricardo Baldomar.

El primer ataque se produjo cuando el ahora condenado intentó ingresar a una fiesta privada en un salón de usos múltiples de un edificio. Al ser rechazado por el organizador, tomó un matafuego del hall y agredió en la cabeza a uno de los asistentes.

Días después, la madre del agredido se encontró con el atacante en la calle y le exigió explicaciones por las lesiones causadas a su hijo. En respuesta, el hombre regresó con un arma de fuego y realizó tres disparos contra la mujer, aunque no la hirió.

La condena se dictó por los delitos de lesiones leves, abuso de armas y tenencia de un arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. La investigación que llevó a su identificación se basó en videos y testimonios recolectados en el barrio, en el marco del programa "Integración Barrial con la Justicia", que busca mejorar la relación entre la fiscalía y la comunidad.

El condenado, de nacionalidad peruana, ya contaba con una orden de expulsión y una prohibición de reingreso al país por ocho años emitidas por la Dirección Nacional de Migraciones. Por esta razón, se procedió a su extrañamiento, un proceso que permite la expulsión de extranjeros condenados una vez que cumplen la mitad de su pena.

El programa "Integración Barrial con la Justicia" se lleva a cabo en el Barrio Rodrigo Bueno y tiene como objetivo fortalecer la presencia del Ministerio Público Fiscal en la zona, establecer vínculos con la comunidad y ofrecer soluciones a los conflictos que impactan en la convivencia.