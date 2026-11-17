FOTO: Condenan a 10 años de prisión a la joven que mató a Santiago Nahuel López Monte en Buenos Aires

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Nicole M., la joven que fue detenida por el asesinato de su novio Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, ocurrido el 26 de noviembre de 2025 en Remedios de Escalada, fue condenada a 10 años de prisión a través de un juicio abreviado.

El abogado de la querella, Roberto Castillo, se pronunció sobre el fallo al hablar con la Agencia Noticias Argentinas, destacando que el Tribunal de Responsabilidad Juvenil N.º 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús aceptó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

Los familiares de la víctima habían solicitado una sentencia de 13 años y expresaron su descontento con la decisión judicial. "Nos opusimos de manera ferviente", afirmó el letrado, dejando en claro su postura ante la consulta de NA.

Castillo lamentó que, a pesar de los esfuerzos, la condena se limitara a 10 años: "Pero resolvieron igual en 10 años. El máximo es 15 por ser el régimen de minoridad".

Los jueces Enrique Lázzari, Gabriela Valsangiácomo y Guillermo Marcenaro desestimaron el pedido de la querella y aceptaron el acuerdo establecido.

Nicole, que contaba con 15 años en el momento del crimen, fue considerada responsable del delito de "homicidio agravado por el vínculo".

La joven había escapado y fue capturada en la casa de un familiar, donde intentó cambiar su apariencia al teñirse el cabello para no ser reconocida. Posteriormente, fue trasladada a la Fiscalía de Ejecución Penal Juvenil 2, de Lomas de Zamora, bajo la dirección de Hernán Ceruti.

Los investigadores confirmaron que la víctima había padecido violencia de género de manera constante.

Un dato revelador es que fue la propia menor quien alertó al 911, afirmando que su novio se había herido al intentar saltar una reja en la entrada de la vivienda. Sin embargo, los médicos del SAME que llegaron al lugar determinaron que las lesiones correspondían a un ataque con arma blanca.