FOTO: Comienza el juicio por el asesinato del docente Cristian Pereyra a manos de un policía en Virrey del Pino

Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) – Este miércoles se inicia el juicio contra el policía acusado de asesinar al docente Cristian Pereyra, quien fue atacado mientras conducía un auto de aplicación en Virrey del Pino en marzo de este año. El acusado, Matías Alejandro Vizgarra Riveros, enfrenta cargos por homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego.

El debate oral comenzará a las 09:00 hs en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Justo, donde se espera que se presenten pruebas sobre el asesinato de Pereyra, quien recibió cinco disparos por la espalda de parte de Riveros, un integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), según informa la agencia Noticias Argentinas.

La causa está caratulada como homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego. El policía se encuentra en prisión preventiva debido a que existen suficientes pruebas que lo implican como autor del crimen con su arma reglamentaria. Se ha considerado el peligro de entorpecimiento de la investigación por sus vínculos con la fuerza y el riesgo de fuga.

Previo al inicio del juicio, a las 08:00 hs, se convocó a una movilización en la que participará la comunidad educativa, bajo el lema "¡Basta de precarización laboral, basta de impunidad, justicia por Cristian!". La marcha partirá desde la plaza de San Justo, ubicada en la intersección de Yrigoyen y Almafuerte, en dirección al tribunal.

El trágico suceso ocurrió el 15 de marzo, cuando Pereyra trabajaba como chófer para la aplicación de viajes "Didi" y realizaba su último viaje para el usuario Vizgarra, quien lo atacó por la espalda.

Entre las evidencias presentadas en el expediente se incluyen el pedido del viaje desde su propio celular, registros de antenas de telefonía que lo ubican en el lugar de los hechos, imágenes de cámaras de seguridad que lo identifican conduciendo el vehículo y estacionándolo en el lugar donde fue hallado, así como registros de su ingreso a la UTOI con la misma vestimenta y una pericia balística positiva sobre los casquillos hallados en la escena.