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Club Universitario de Córdoba sanciona a rugbier por agresión violenta en pizzería

La institución confirmó la suspensión de un profesor de rugby tras la viralización de un video del ataque en barrio Docta. La medida se toma mientras avanza la investigación judicial del caso.

14/11/2026 | 13:44Redacción Cadena 3

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Club Universitario de Córdoba sanciona a rugbier por agresión violenta en pizzería

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Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- El Club Universitario de Córdoba decidió suspender como socio y apartar de sus funciones a un profesor de rugby que fue detenido por una violenta agresión contra un cliente en una pizzería de la capital provincial. Esta decisión fue adoptada tras la difusión de las imágenes del ataque y mientras continúa la investigación judicial sobre el episodio.

En un comunicado oficial emitido recientemente, la comisión directiva del club expresó su más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia.

El documento confirma que "la institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos".

El ataque, que fue captado por las cámaras de seguridad de una pizzería en barrio Docta, llevó a la detención e imputación judicial del agresor, identificado como Martín Roberto Díaz, quien está vinculado a las divisiones de rugby del club y enfrenta cargos de lesiones y amenazas.

Desde la dirección del club destacaron que el accionar busca resguardar los principios fundamentales de la entidad, enfatizando que su principal objetivo es "construir un espacio de formación, integración y contención" basado en el respeto a las personas, la convivencia y los valores de la vida deportiva.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un profesor de rugby fue apartado del club tras agredir a un cliente en una pizzería.

¿Quién es el involucrado?
El agresor es Martín Roberto Díaz, vinculado al Club Universitario de Córdoba.

¿Dónde ocurrió el hecho?
La agresión tuvo lugar en una pizzería de barrio Docta, en Córdoba.

¿Cuándo fue la agresión?
El incidente se registró recientemente y fue difundido en un video.

¿Por qué se tomó la medida?
La suspensión busca mantener los principios de la institución y rechazar la violencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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