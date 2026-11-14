Club Universitario de Córdoba sanciona a rugbier por agresión violenta en pizzería

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- El Club Universitario de Córdoba decidió suspender como socio y apartar de sus funciones a un profesor de rugby que fue detenido por una violenta agresión contra un cliente en una pizzería de la capital provincial. Esta decisión fue adoptada tras la difusión de las imágenes del ataque y mientras continúa la investigación judicial sobre el episodio.

En un comunicado oficial emitido recientemente, la comisión directiva del club expresó su más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia.

El documento confirma que "la institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos".

El ataque, que fue captado por las cámaras de seguridad de una pizzería en barrio Docta, llevó a la detención e imputación judicial del agresor, identificado como Martín Roberto Díaz, quien está vinculado a las divisiones de rugby del club y enfrenta cargos de lesiones y amenazas.

Desde la dirección del club destacaron que el accionar busca resguardar los principios fundamentales de la entidad, enfatizando que su principal objetivo es "construir un espacio de formación, integración y contención" basado en el respeto a las personas, la convivencia y los valores de la vida deportiva.