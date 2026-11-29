Buenos Aires, 29 de noviembre (NA) -- Frases comunes como "ya estoy grande para esto", "a esta edad es normal caerse" o "me olvido porque estoy envejeciendo" pueden enmascarar problemas de salud que son tratables o inducir a la resignación de actividades y decisiones personales.

"La próxima vez que alguien diga 'es la edad', el médico o un familiar deben hacerse una sola pregunta: ¿Y si no fuera la edad? Esa es la pregunta que un geriatra se hace todos los días", afirmó la Dra. Carolina Díaz, especialista en Geriatría y Gerontología. La médica advirtió que este tipo de prejuicio puede obstaculizar la detección de enfermedades tratables y, al mismo tiempo, llevar a catalogar como patologías cambios normales del envejecimiento.

Durante el evento "Cuatro abordajes de la nueva longevidad", organizado por la Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires (CEABA) y el Centro Hirsch, la Dra. Díaz presentó tres pautas fundamentales: pensar, mover y revisar.

La primera clave implica cuestionar las creencias negativas sobre la vejez y mantener vínculos y proyectos personales. Díaz citó un estudio de la Universidad de Yale que reveló una relación entre una percepción positiva del envejecimiento y una diferencia promedio de 7,5 años en la supervivencia de los grupos estudiados.

La segunda clave se centra en la preservación de la fuerza muscular, esencial para mantener la independencia y prevenir caídas. "Consideren el músculo como una cuenta de ahorros. En la juventud, se hace un depósito inconsciente: caminamos, cargamos bolsas, subimos escaleras. Con el tiempo, si dejamos de aportar, comenzamos a gastar esos ahorros", indicó.

La tercera clave es revisar regularmente la medicación, dado que con la edad pueden cambiar la forma en que el cuerpo procesa los medicamentos y sus efectos secundarios. "Revisar no significa solo eliminar: a veces, es necesario agregar lo que falta", resaltó Díaz, quien recomendó consultar al médico antes de realizar cualquier ajuste en el tratamiento.

Cuidar sin reemplazar decisiones

La Lic. Eugenia Attara, coordinadora de Terapia Ocupacional en el mismo centro, abordó la importancia de respetar las preferencias de los adultos mayores, incluso al brindar asistencia. "Necesitar ayuda no significa dejar de ser protagonista de nuestra propia vida", enfatizó.

Attara explicó que independencia y autonomía no son lo mismo. La primera se refiere a la capacidad de realizar actividades sin ayuda, mientras que la autonomía se relaciona con la capacidad de tomar decisiones. Una persona puede requerir apoyo para ir de compras y, aun así, seguir eligiendo qué comprar o necesitar asistencia para organizar su medicación y continuar participando en las decisiones sobre su salud.

"La ayuda debe facilitar mis decisiones, no reemplazarlas", subrayó. También destacó la importancia de organizar los cuidados y ofrecer apoyos personalizados que respeten los derechos, deseos y necesidades de cada individuo.

La moderación del evento estuvo a cargo de Marcelo Rohr, director general del centro mencionado. "Antes de la atención está el cuidado y antes del cuidado, los apoyos", explicó Rohr al detallar el enfoque que promueve la institución para fomentar la autonomía de las personas mayores.

Agencia NA