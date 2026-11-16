Claudio Belocopitt llegó a Rosario para iniciar el proceso de toma de control del Grupo Oroño

Claudio Belocopitt ya está en Rosario para encabezar el inicio del proceso de take over del Grupo Oroño, luego de la venta de las acciones que pertenecían a la familia Villavicencio. El empresario se reunió con gerentes del holding médico para presentarse ante los equipos de conducción y comenzar una nueva etapa en la administración de uno de los principales entramados de salud privada del país.

La operación representa un cambio de peso en el mapa sanitario de Rosario y la región. Belocopitt, al frente de Swiss Medical, desembarca en la estructura de un grupo que reúne sanatorios, centros especializados y servicios de medicina prepaga. La transferencia fue anunciada por la familia del fallecido Roberto Villavicencio, fundador de Grupo Oroño, y contempla la participación de Swiss Medical y Chicago Capital, holding controlado por la familia Tourn.

Entre los activos alcanzados por la operación se encuentran el Sanatorio Parque, los sanatorios GO Funes y San Nicolás, la prepaga Esencial, el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) y el Sanatorio de Niños, además de otras unidades y efectores vinculados al grupo. Se trata de una estructura de gran escala, que atiende más de 1,2 millones de consultas por año y cuenta con más de 1.500 profesionales de la salud.

La llegada de Belocopitt implica también una nueva configuración para el sector privado sanitario local. Swiss Medical ya tenía presencia en Rosario a través de ECCO, su empresa de emergencias y urgencias, y de su participación en Grupo Gamma, donde comparte accionariado con la familia Tourn. Con la incorporación de Grupo Oroño, los grupos vinculados a las familias Belocopitt y Tourn pasan a concentrar una participación relevante en la medicina privada de la región.

La operación abre interrogantes sobre la futura articulación entre Grupo Oroño y Grupo Gamma, especialmente en materia de gestión, administración y prestación de servicios. La escala que adquieren los nuevos accionistas podría fortalecer su capacidad de negociación frente a prepagas, obras sociales, proveedores y profesionales, aunque hasta el momento no se comunicaron oficialmente eventuales integraciones operativas ni cambios en las estructuras existentes.

El desembarco de Belocopitt marca así el comienzo de una nueva etapa para el principal holding médico privado de Rosario y la región. Mientras avanza el proceso de toma de control, quedan por definirse los detalles de la transición y el alcance que tendrá la nueva conducción sobre las distintas unidades de negocio, en un movimiento que modifica el mapa empresario de la salud privada en Santa Fe.